ADL | “A Napoli vogliono distruggere la napoletanità | se la prendessero nel “

SSC Napoli - il legale : “ADL sempre in anticipo sui tempi! Decennale ad Ancelotti : solo due soluzioni plausibili…” : Mattia Grassani legale della SSC Napoli, sul contratto di Carlo Ancelotti Il legale della SSC Napoli, Mattia Grassani ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il contratto di Carlo Ancelotti e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho seguito le dichiarazioni del presidente, che si dimostra sempre in anticipo sui tempi. La situazione è complessa. Un club, in base alle leggi, può fare due cose: un contratto a tempo ...

Napoli-Brescia – ADL carica la squadra con un tweet : Aurelio De Laurentiis carica i suoi ragazzi con un post su Twitter Forza ragazzi! Rialziamoci subito con l’aiuto dei nostri tifosi e con tutto il furore agonistico che avete dentro di voi! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 28 settembre 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Brescia, la lista dei convocati di Corini per il Napoli UFFICIALE – Napoli, i convocati per il Brescia: out Tonelli, lo ...

Caos Bari - esonero per Cornacchini! Gazzetta : ADL furioso ha tuonato da Napoli : Bari, esonerato Cornacchini Gazzetta scrive sulla rovinosa sconfitta del Bari contro la Virtus Francavilla che è costata la panchina al tecnico Cornacchini. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Da Napoli ha tuonato Aurelio De Laurentiis, al quale è stata rovinata la giornata malgrado la vittoria di Lecce. Non è detto che il nuovo allenatore arrivi già per la gara di mercoledì con il Monopoli. Non si fanno nomi sul sostituto: ...

Turnover Napoli – GdS : “Sarri faceva infuriare ADL” : Turnover Napoli – La Gazzetta dello Sport sottolinea le differenza nella gestione della rosa tra Ancelotti e Sarri. Turnover Napoli – La rosea mette in evidenza quanto sia differenti le due gestioni. Quella di Maurizio Sarri non era affatto gradita al presidente De Laurentiis. Negli anni questa gestione ha provocato la svalutazione di calciatori come Maksimovic, Rog ed Ounas. Il tecnico toscano, anche ieri in conferenza ha ...

Gazzetta su Llorente al Napoli : Colpo over 30 non si era mai visto : ADL convinto da 2 aspetti : Llorente al Napoli, la Gazzetta dello Sport scrive sui motivi che hanno convinto il presidente Aurelio De Laurentiis ad ingaggiare un calciatore over 30 Llorente al Napoli: Colpo over 30 non si era mai visto: ADL convinto da 2 aspetti. Così l’ edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega le trame che hanno portato al Colpo Fernando Llorente per il club partenopeo. “Ecco il fatto nuovo in casa Napoli. Arriva un giocatore ...

SKY – Napoli - speranza Icardi : spunta una nuova deADLine. Hysaj ai saluti : Napoli, speranza Icardi: spunta una nuova deadline dopo rumors e voci a meno di una settimana dalla chiusura ufficiale del calciomercato SKY – Napoli, speranza Icardi: spunta una nuova deadline. Non è ancora chiusa, quindi, la pista che porta all’ attaccante argentino di proprietà dell’ Inter. Il club partenopeo continua a lavorare per cercare di chiudere una trattativa fatta di proposte ed offerte che vanno avanti ...