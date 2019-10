Vulcani | la caldera più grande del mondo si trova al largo delle Filippine | paragonabile

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Lapiùdelpotrebbe essere nel Benham Rise, secondo un recente studio. È tra le scoperte di Jenny Anne Barretto, scienziata della Nuova Zelanda, nel suo studio sulla morfologia e sulla formazione del Benham Rise. La Apolakipotrebbe essere laconosciuta piùdelcon il suo diametro di 150km, ha affermato il Marine Science Institute Geological Oceanography Laboratory della University of the Philippines (UP MSI). Persi intende uncratereco formato da unaeruzione. “In confronto, le caldere più grandi della Terra, come lo Yellowstone, sono ampie solo 60km. Le dimensioni sono paragonabili alle caldere di Marte (Olympus Mons; 80km X 65km) e Venere (Sacajawea; 150km X 105km)”, ha aggiunto l’UP MSI. Apolaki significa “gigante signore” e deve il suo nome al dio filippino del sole e della guerra. Il Benham Rise è un ...

geocorsi : La caldera dei Campi Flegrei: una lunga storia scritta nelle rocce -