Un uomo è stato salvato dopo essere stato travolto dal fango vicino a Genova

Fonte : agi

(Di lunedì 21 ottobre 2019) "Siete pregati di restare in casa e di non mettervi in moto per nessuna ragione! Numerosi allagamenti. In corso intervento dei vigili del fuoco del soccorso alluvionale". Questo è il messaggio che campeggia dalle 18 sulla pagina Facebook del comune di Rossiglione (Ge), il Comune più colpito dalle piogge di oggi, dove alcuni rii sono esondati provocando allagamenti, ma anche frane. In particolare, evacuate almeno trenta persone a seguito di uno smottamento che ha interessato un condominio del piccolo comune dell'entroterra genovese. I vigili del fuoco hannoundalin via Airenta. L'soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo - per un trauma toracico - all'ospedale San Martino di. Sul territorio stanno operando diverse squadre di vigili del fuoco, di cui 3 in assetto alluvionale. Il presidente della Regione Liguria, ...

