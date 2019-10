SSC Napoli | Castel Volturno | problemi per Ancelotti | si fermano quattro azzurri Il

SSC Napoli - il legale : “ADL sempre in anticipo sui tempi! Decennale ad Ancelotti : solo due soluzioni plausibili…” : Mattia Grassani legale della SSC Napoli, sul contratto di Carlo Ancelotti Il legale della SSC Napoli, Mattia Grassani ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il contratto di Carlo Ancelotti e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho seguito le dichiarazioni del presidente, che si dimostra sempre in anticipo sui tempi. La situazione è complessa. Un club, in base alle leggi, può fare due cose: un contratto a tempo ...

Marek Hamsik torna al San Paolo : sarà un festa - c'è la data! La SSC Napoli di sicuro organizzerà qualcosa di speciale!" : Hamsik torna al San Paolo L'ex capitano azzurro Marek Hamsik è pronto a tornare al San Paolo, da spettatore. Il 30 ottobre, in occasione della sfida Napoli-Atalanta, giorno speciale per il popolo partenopeo in quanto è il compleanno di Maradona. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport: "Il pienone è prevedibile, lo stadio è già pronto: e finalmente potrà dedicargli quell'applauso negato dalle circostanze nel giorno ...

Il commento della SSC Napoli : "Pareggio poco spettacolare - ma di grande intensità caratteriale! Comandato il primo tempo…" : Il commento della SSC Napoli sul pareggio per 0-0 contro il Torino La SSC Napoli ha commentato così il pareggio contro il Torino: "L'anima azzurra e il cuore Toro si scontrano con forza e temperamento ma non sciolgono il nodo dello 0-0. Partita molto fisica e pregna di agonismo all'Olimpico grande Torino, poche sono però le occasioni da gol. Gli azzurri comandano la partita nel primo tempo e potrebbero passare con uno ...

SSC Napoli - infortunio choc Hysaj : il comunicato - la diagnosi : SSC Napoli, comunicato su Hysaj: "Trauma contusivo al torace" Primo tempo di Torino-Napoli, al minuto 33 Hysaj è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio rimediato nello scontro con Ansaldi. La SSC Napoli a fine partita ha pubblicato sul suo sito ufficiale la diagnosi del terzino albanese. Questa la diagnosi: "Trauma contusivo al torace"

SSC Napoli - il report da Castel Volturno : out due azzurri : Napoli, report allenamento Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano la sfida contro il Torino per la settima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. La squadra, sul campo 2, dopo una prima fase di riscaldamento ha svolto esercizi tecnici individuali. Successivamente partitina a porte piccole. Chiusura con partita a campo grande. Terapie per Mario Rui e Maksimovic. La squadra tornerà in campo ...

Campagna abbonamenti SSC Napoli : prezzi al ribasso per le restanti 16 gare : Campagna abbonamenti SSC Napoli: ecco l'ultima offerta Prosegue la Campagna abbonamenti della SSC Napoli. A partire dalle ore 12 di martedì 1 ottobre 2019 sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento per le restanti 16 gare del Campionato 2019.20 ad un prezzo che è stato ridotto dopo la prime tre gare disputatL'emissione dell'abbonamento sarà consentita a tutti i possessori di Fidelity Card, con caricamento digitale del titolo. Verrà ...

SSC Napoli - bollettino medico sulle condizioni di Maksimovic : Il bollettino medico di Maksimovic Il fifensore serbo del Napoli Nikola Maksimovic non compare nell'elenco dei convocati per la gara in Belgio a causa delle sue condizioni fisiche. La SSC Napoli, tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito ufficiale, ha diramato un bollettino medico sulle condizioni del giocatore azzurro. Il bollettino: "Maksimovic ha svolto ulteriori esami che hanno evidenziato una distrazione di ...

Radio Kiss Kiss Napoli : "La SSC Napoli vuole trattenere Mertens e Callejon : la proposta di rinnovo!" : Radio Kiss Kiss Napoli fa il punto sui rinnovi di Mertens e Callejon Il giornalista Diego De Luca, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato: "Il Napoli vuole trattenere sia Mertens che Callejon: vuole sottoporre ad entrambi un contratto alle stesse cifre previste dal loro attuale contratto. La ...

SSC Napoli - Formisano : "Novità sul calendario sarà mondiale. Abbiamo ricevuto i complimenti dall'UEFA per il San Paolo…" : Alessandro Formisano sulle prossime novità Alessandro Formisano, head of operations Sales and Marketing del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Gaol, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli per parlare delle prossime novità. Queste le sue dichiarazioni: "Dopo la Samp Abbiamo deciso di sospendere momentaneamente la campagna e ripartire stamattina con un prezzo scontato di una partita, calcolato quindi su 18 gare. Ora sono ancora più ...

FOTO – Sorpresa a Castel Volturno! Appena arrivato per intervistare Ancelotti. La SSC Napoli pubblica lo scatto sui social : Castel Volturno, Stoichkov intervista Carlo Ancelotti A Castel Volturno è arrivato Stoichkov per intervistare il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti. La SSC Napoli ha postato lo scatto sul proprio profilo social, con questa didascalia: "Stoichkov intervista Ancelotti. Si incontrano storie di calcio, vittorie e successi"

SSC Napoli - il report dell'allenamento odierno : Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Carlo Ancelotti ritrova Lorenzo Insigne che si è allenato interamente col gruppo. Questo il report della SSC Napoli: "Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato riprenderà sabato 14 settembre con Napoli-Sampdoria, terza giornata di Serie A (ore 18). La squadra, sul campo 2, ha svolto una prima fase di riscaldamento seguita da esercitzioni tecnico tattiche. Successivamente serie ...

Hysaj - l'agente annuncia : "La SSC Napoli non ha voluto privarsene per questi motivi…" : Il Napoli conferma Elseid Hysaj per due motivi Calciomercato Napoli – questione Hysaj, l'agente Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dare alcune delucidazioni riguardo il futuro del suo assistito Ecco quanto ha dichiarato: "Hysaj? I motivi della permanenza sono due. Non si è trovato un accordo dal punto di vista economico e della formula. E poi non c'è stata la volontà, il ...

La SSCNapoli commenta : "La Dea bendata si mette la benda bianconera" : "Che peccato. La Dea bendata si mette la benda bianconera all'Allianz Stadium – comincia così il commento sul sito ufficiale della Ssc Napoli, sulla gara persa questa sera contro la Juve all'Allianz Stadium – e il Napoli perde al 91esimo dopo una strepitosa rimonta di cuore, forza e ardore. La Juve va avanti per 3-0 dopo poco più di un'ora, gli azzurri si riprendono la partita in appena 3 minuti e chiudono la ...