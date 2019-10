Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Nel prossimo weekend sul ghiacciaio del Rettenbach che sovrasta Sölden, deliziosa località alpina situata nella valle dell’Ötztal, in Tirolo (Austria), scatterà la 54esima edizione della Coppa del Mondo di sci alpino. Prima con il gigante donne, sabato 26 ottobre (manche alle ore 10 e 13) e poi con quello maschile, stessi orari, ma il giorno dopo, domenica 27. La prima dopo il ritiro di Marcel Hirscher, vincitore delle ultime otto edizioni, mentre Mikaelaproverà a conquistare la quarta sfera di cristallo consecutiva, impresa riuscita solamente ad Annemarie Moser-Pröll agli inizi degli anni ’70, tra le donn (anche Vonn ne ha conquistate quattro, ma non consecutive). Parte proprio questa settimana la rubrica ““, che vedrà impegnati a rispondere alle stesse identiche domande, a volte anche “piccanti”, due ex ...

OA_Sport : Slalom parallelo Varettoni-Alfieri: “Pinturault favorito, Shiffrin può vincere tutte le coppe. Paris e Goggia…” -