Seno in vista e sguardo ammaliante | Giulia De Lellis nuda su Instagram | la FOTO è da…

Fonte : sportfair

(Di lunedì 21 ottobre 2019) La fidanzata di Andrea Iannone ha postato sui social unache la ritrae come mamma l’ha fatta, mandando in estasi i propri followersDefa impazzire i proprio followers su, lady Iannone infatti ha postato sui propri canali social unache la ritrae completamente, con ilin bella. Uno scatto che ha immediatamente raggiunto picchi clamorosi di like, assestandosi quasi a 400.000. Unama non volgare, che rispetta i canoni di, alquanto restrittivi quando si tratta di nudi. La bella inflencer infatti cela uncon il braccio, mentre l’altro è libero ed evidente, ma censurato per evitare penalizzazioni. Oltre ai numerosi commenti positivi, non sono mancati quelli negativi di alcune followers lamentatesi per laun po’ spinta. Ecco lo scatto: Visualizza questo post su ...

Ilsaggiopetty : RT @danielagatelli1: Chi regge fino alla fine la vista di questo filmato non può tollerare uno stato con degli assassini in seno. Giustizia… - danielagatelli1 : Chi regge fino alla fine la vista di questo filmato non può tollerare uno stato con degli assassini in seno. Giusti… -