Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano con le patch di sicurezza di ottobre 2019

Perfino la patch di ottobre 2019 sui Samsung Galaxy S7 : le novità del firmware G930FXXS6ESJA : Credevamo si sarebbe fermato, ma il Samsung Galaxy S7 continua ad aggiornarsi, almeno in alcuni mercati specifici. Ce lo ha riferito 'SamMobile', rivelandoci i dettagli delle patch di sicurezza di ottobre 2019, che in queste ore hanno colpito proprio l'ex top di gamma 2016. L'aggiornamento ha fatto sentire il proprio peso in Colombia, Argentina, Trinidad e Tobago, Paraguay, Cile e Brasile attraverso la serie firmware G930FXXS6ESJA. Il pacchetto ...

Leggero ritardo per il Samsung Galaxy Note 10 con la beta di Android 10 : la nuova data trapelata : Arrivano alcune indicazioni importanti per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 10, considerando il fatto che lo smartphone Android si appresta a ricevere la beta impostata su UI 2.0. In attesa della patch di novembre, che come riportato nei giorni scorsi potrebbe presentarci novità importanti dal punto di vista della sicurezza, oggi 21 ottobre occorre prendere atto che potrebbe esserci un Leggero rallentamento sulla tabella di marcia per la ...

Mentre l'aggiornamento alla beta Android 10 con la UI 2.0 va spedito per i Samsung Galaxy S10, i Galaxy Note 10 vanno incontro ad un ritardo

Screenshot Samsung A90 come si fa su smartphone Galaxy : come prendere Screenshot su Samsung Galaxy A90 in modo veloce ecco la Guida uso smartphone per acquisire velocemente uno Screenshot su telefono Android.

Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di ottobre 2019, aggiornamento che porta varie correzioni a diverse vulnerabilità e miglioramenti ad alcune funzionalità.

Grande sbarco della beta Android 10 su Samsung Galaxy S10 in Europa il 21 ottobre : Finalmente in Europa si compie il passo decisivo verso la beta Android 10 su Samsung Galaxy S10 (intesa tutta la serie naturalmente, dunque sia il modello standard, sia quello Plus che iil più piccolo S10e). In particolare, dopo una prima apparizione della fase sperimentale in Germania la scorsa settimana, oggi 21 ottobre sono due nuovi paesi a rientrare nel programma di test. Al momento di questa pubblicazione, l'applicazione Samsung ...

Gli sconti online non si fermano mai: oggi in offerta Xiaomi Mi 9, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy A50 e infine Galaxy Note 10+

A rate con TIM il Samsung Galaxy S10 ed il Huawei P30 Pro : prezzi di ottobre 2019 : Il listino dei nuovi smartphone acquistabili a rate con TIM si aggiornano ad ottobre 2019, salutando alcune vecchie conoscenze ed introducendo dei dispositivi inediti. Hanno detto addio il P20, il P20 Lite ed il P20 Pro, oltre che il Mate 20 ed il Mate 20 Pro, l'LG G7 ThinQ, lo Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Lite (oltre ad alcuni altri che non stiamo qui ad elencarvi per evitare di annoiarvi). Come riportato da 'mondomobileweb.it', fino al prossimo 27 ...

Possibilità Android 10 su Samsung Galaxy S8? Pizzicati insieme su Geekbench : I possessori del Samsung Galaxy S8 magari nemmeno lontanamente speravano che il proprio device potesse ricevere ufficialmente l'aggiornamento ad Android 10, come invece sembrerebbe essere, almeno stando a quanto trapelato da poche ore su Geekbench. Come riportato da 'SamMobile', l'ex top di gamma 2017 è stato pizzicato con a bordo l'ultima major-release del robottino verde sul noto portale di benchmarking, nonostante la politica aziendale del ...

La società fotografica statunitense VSCO ha lanciato un nuovo tema Galaxy chiamato VSCO Monochrome in un pacchetto che include icone, sfondi e una schermata di blocco animata, inoltre il tema è accompagnato dall'app VSCO per Samsung che consente di connettersi con i fotografi di tutto il mondo.

Tutti i possessori di una SIM TIM e di un Samsung Galaxy A70 potranno attivare gratuitamente la promozione DoctorTIM Mobile

Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition è disponibile da oggi all'acquisto in Italia sul sito ufficiale del produttore: ecco quali sono le sue caratteristiche e peculiarità, oltre ovviamente al prezzo di vendita.

Il Samsung Galaxy Fold riceve un aggiornamento che aggiunge importante feature provenienti dai Galaxy Note 10 e Galaxy S10

Samsung Galaxy S8 e S8+ saranno aggiornati ad Android 10? Le possibilità sono poche, ma in questi giorni è spuntato un piccolo e possibile indizio su Geekbench: vediamo di che si tratta.