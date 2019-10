Ritirato farmaco con ranitidina | per impurità cancerogena Usato per il reflusso

Omeprazolo - farmaco anti ulcera e anti reflusso Ritirato : L’Aifa (Agenzia Italiana del farmaco ) ha ritirato dal commercio l’ Omeprazolo , un farmaco anti - ulcera e anti - reflusso . La decisione è arrivata qualche giorno fa: si tratta di 5 lotti ritirati del medicinale Omeprazolo Sandoz BV 40 mg in polvere per soluzione da infusione, prodotto dall’azienda farmaceutica Sandoz Spa. Si tratta di un farmaco equivalente utilizzato come anti - ulcera , ma anche per esofagite, gastrite e ...

Ritirato il farmaco anti-ulcera Omeprazolo. L’Aifa : “In due lotti c’è presenza di precipitato” : Cinque lotti del farmaco anti-ulcera Omeprazolo Sandoz BV da 40 mg sono stati ritirati dal mercato. La decisione dell’Agenzia italiana del farmaco è stata dettata dalla presenza di precipitato in due lotti, una parte solida insomma. Un elemento, precisa l’Aifa, che non deve destare preoccupazione. Tuttavia, in via precauzionale, la soluzione per infusione, venduta in 5 flaconcini da 10 ml, del medicinale della Sandoz non sarà più in ...