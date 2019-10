Panariello e la sua terribile gaffe | chiede scusa ed è mortificato | cosa è accaduto

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Giorgiocomico bravissimo è giudice nel fortunatissimo programma televisivo condotto da Carlo Conti “Tale e quale ”. Durante la puntata ha commesso, però unagravissima per la quale ha, però, chiesto. Dopo l’interpretazione di Anastacia fatta da Tiziana Rivale ha fatto una battuta sul decoltè della Rivale associandolo a quello di Anastacia non considerando che Anastacia ha subito un intervento al seno a causa di un tumore. E’ lui stesso che spiegae diintendersi e dice così in un video che ha postato sui social: «Sono qui perrvisu una battutaccia che mi è scappata durante Tale e quale show … È unaimperdonabile, devo riconoscerlo», e poi aggiunge: «Non ero evidentemente preparato alla trasmissione, alla puntata e a quel personaggio in maniera specifica. Sapevo perfettamente del problema che aveva avuto ...

