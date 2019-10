“Non li voglio i vostri soldi!” Live | non è la D’Urso | ha rifiutato un cachet da

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Altro che bisognoso di lavorare e soldi. La risposta secca alla richiesta di ospitata mossa dalla redazione di– Non è laè stata un secco “no”. Parliamo della tanto pubblicizzata ospitata di Morgan di domenica 20 ottobre. Da una parte c’è il programma che annuncia la presenza del cantautore nel video di anticipazioni trasmesso a Domenica, mentre il comunicato stampa dichiara testualmente “Morgan racconterà la sua battaglia per riavere la casa da cui è stato sfrattato lo scorso 25 giugno”. Dall’altra c’è l’artista che, in un lungo post pubblicato proprio in concomitanza dello spot, smentisce tutto: non sarà ospite di Barbara, Marco Castoldi è irremovibile. Insomma, la puntata di stasera promette già faville. “Io non vado da Barbaraquesta sera, nonostante abbiano pubblicizzato che ci sarei andato”, è intervenuto su Facebook Morgan, già ospite in ...

