Manovra | l’Osservatorio sui conti pubblici | “Il ricorso al deficit sale a 16 miliardi Ma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il 53% delle coperture della prossima, che vale circa 30, sarà in: l’indebitamento salirà di oltre 16rispetto al livello “tendenziale”, quello che si sarebbe registrato senza interventi. Il resto delle risorse arriverà per poco più di 11da maggiori entrate e solo per 2,7da revisioni di spesa. E’ il quadro definitivo che emerge dal Documento programmatico di bilancio inviato dal governo alla Commissione Ue, che lunedì ha inviato a Roma una richiesta di chiarimenti. “Non vengono fatti passi avanti nel rafforzamento neiitaliani”, sottolinea l’Osservatorio suipresieduto da Carlo Cottarelli nelle sue osservazioni sul Documento. Ilstrutturale (quello al netto del ciclo economico e delle una tantum) infatti peggiora di 0,1 punti invece di ridursi di 0,5 ...

