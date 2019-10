Ho affrontato lo stalker di mia figlia 13enne Lui ha replicato ' La stupro quando

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Aveva paura che quel ragazzino potesse approfittare di sua. E per questo motivo ha deciso di incontrarlo di persona. Ma alla fine è stato lui a essere denunciato per percosse e minacce. Come riporta il Messaggero, la vicenda è avvenuta a Perugia.Il papà della tredicenne aveva iniziato a notare dei comportamenti strani: suanon parlava quasi più e sembrava sempre inquieta. Soprattuttoguardava lo schermo del cellulare. Ed è proprio lì, nella chat di whatsapp, che ha ritrovato la causa del suo malessere: una serie di apprezzamenti e inviti a sfondo sessuale con cui un giovane, anche lui minorenne, sfidava la ragazzina per adescarla. Il padre chiede spiegazioni allae riesce a ottenere il nome del ragazzo. Decide quindi di incontrarlo. Ma la risposta del giovane lo lascia senza parole. Riporta il ...

