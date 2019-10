Ciclismo | il caso della squalifica di Nils Eekhoff sarà sottoposto al TAS

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) La contestata gara in linea degli under 23 ai recenti Mondiali diin Yorkshire finirà sotto il giudizio del TAS, il Tribunale dello Sport di Losanna. L’olandesetagliò il traguardo per primo davanti all’azzurro Samuele Battistella al termine di una corsa dura, segnata dal maltempo e da numerose cadute. La gioia del corridore olandese fu spenta però in pochi minuti. La giuria decise dirlo per un episodio avvenuto nelle fasi inizialicorsa, quandoera caduto e per rientrare in gruppo si era fatto aiutare dall’ammiraglia.: ‘Ho iniziato a piangere’ La gara under 23 dei Mondiali in Yorkshire è stata una delle più discussestagione del. L’olandeseconquistò il successo in uno sprint ristretto davanti a Samuele Battistella, ma futo pochi minuti dopo la conclusionecorsa, con il titolo iridato passato ...

