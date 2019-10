Catalogna | Barcellona brucia | Madrid attende E non basta cantare ‘Bella ciao’ per aver

In Catalogna 180 feriti e 83 arresti - la sindaca dichiara : 'Barcellona non se lo merita' : Per la quinta giornata consecutiva sono continuate le proteste in Catalogna; ieri, gli scontri e le violenze tra i manifestanti e le forze dell'ordine hanno portato all'arresto di 83 persone in tutta la Spagna. Il bilancio è di oltre 180 feriti, di cui 152 solo a Barcellona, la capitale catalana. Dati probabilmente destinati a salire nelle prossime ore. Davanti allo stato di tensione è intervenuta la sindaca di Barcellona chiedendo ai ...

Barcellona - indipendentisti di nuovo in piazza : polizia e dimostranti si fronteggiano - LA NOSTRA DIRETTA DALLA Catalogna : LA DIRETTA 23.38 Tensione a Barcellona dove è in corso una manifestazione fino ad ora pacifica, con cori e slogan indipendentisti. Al momento non si registrano incidenti, ma secondo i...

Catalogna - scontri con la polizia : 182 feriti/ Barcellona - Torra : 'Andiamo avanti' : Catalogna, scontri e proteste: 182 persone ferite dopo le violenze delle scorse ore. Oggi a Barcellona attesa la visita del ministro

Catalogna - notte di caos a Barcellona : 30 arresti. La Farnesina : “Evitate le zone a rischio” : notte di guerriglia a Barcellona, dove continua la protesta dopo la condanna dei nove leader indipendentisti catalani pronunciata dai giudici di Madrid. Nelle ultime ore, sono stati effettuati 30 arresti, due agenti di polizia sono stati feriti e sono finiti in ospedale e sfere d'acciaio e pietre sono state lanciate contro la linea di polizia del quartier generale della Catalogna. La Farnesina: "Si raccomanda cautela, di mantenersi aggiornati ...

Catalogna - nuovi scontri e altro sciopero generale. Chiusa la Sagrada Familia a Barcellona : Proseguono le proteste contro la condanna dei leader secessionisti. Nella notte sono stati segnalati almeno 18 i feriti e 19 arresti. Migliaia di persone in corteo e molte strade bloccate a Barcellona, dove i manifestanti sono giunti da tutta la regione autonoma spagnola per partecipare alla manifestazione del pomeriggio.Continua a leggere

Catalogna caos - migliaia in piazza a Barcellona : strade bloccate e voli cancellati : Barcellona-Real Madrid non si giocherà il 26 ottobre. La federcalcio spagnola, dopo la riunione del comitato delle competizioni, ha ufficializzato il rinvio del Clasico della Liga per ragioni...

Catalogna - le proteste fanno rinviare il «Clasico» Barcellona-Real Madrid : Le proteste di piazza a Barcellona non risparmiano neppure la sfida calcistica più attesa dai blaugrana: il «Clasico», la gara tra il Barcelona e gli odiati rivali del Real Madrid. Il match era previsto per il 26 ottobre, ma sarà rinviato a data da destinarsi. Il leader Puigdemont è stato rilasciato dopo essersi consegnato alla giustizia belga

