Ancelotti alla Uefa | “Champions per il Napoli? Rappresenta un test per fare sempre meglio”

Napoli – Dalla lotta Scudetto al ‘caso Insigne’ - Ancelotti fa chiarezza : “gli ho fatto capire che non può comportarsi male” : Ancelotti alla vigilia della sfida col Verona: le parole del tecnico del Napoli sulla lotta Scudetto ed il ‘caso Insigne’ Dopo una settimana di pausa la Serie A torna finalmente protagonista: tre saranno gli anticipi dell’ottava giornata che si giocheranno domani, tra i quali anche la sfida tra Napoli e Verona. Alla vigilia del match Carlo Ancelotti ha raccontato le sue sensazioni in vista del match: “dobbiamo ...

Fedele : “Ancelotti ora deve guadagnarsi credibilità! Basta con gli esperimenti - deve arrangiarsi con il materiale che gli viene messo a disposizione dalla ditta De Laurentiis &Giuntoli…” : Il parere di Fedele su Ancelotti e il Napoli Enrico Fedele sulle colonne de Il Roma, come di consueto esprime il suo parere sul Napoli: Settimana di riflessione. Un riposo che deve far meditare tutti. Ancelotti innanzitutto. Basta con gli esperimenti, con le turnazioni e con i giocatori utilizzati in ruoli diversi dalle proprie caratteristiche. Nove formazioni diverse nelle prime nove partite di campionato sono un po’ troppo. ...

Napoli - senti Ballardini : “Ancelotti il migliore - ma la Juventus è di un altro livello” : Napoli, senti Ballardini: “Ancelotti il migliore, ma la Juventus è di un altro livello” Davide Ballardi, ex allenatore del Genoa, ha parlato del cammino del Napoli in questo campionato ai microfoni di Radio Goal. Queste le sue dichiarazioni. “Ancelotti penso sia l’allenatore italiano più bravo, il Napoli è una squadra che può competere per vincere il campionato, non credo che la rosa del Napoli sia sullo stesso livello di Inter ...

Savoldi : ”Ancelotti inizi a dare alla squadra delle certezze!” : Savoldi: il gioco viene meno perché continua a cambiare giocatori, mentre la certezza si acquisisce se un calciatore Ancelotti lo fai giocare per 2-3 partite di fila in un ruolo Beppe Savoldi, ex storico bomber del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per parlare -tra l’altro- dell’attuale situazione della squadra azzurra e sull’operato di Ancelotti. Queste le parole dell’ex calciatore: SUL ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Ciaschini : “Ancelotti non deve ascoltare le critiche - deve solo pensare alla giusta formazione” : Giorgio Ciaschini, storico collaboratore di Carlo Ancelotti, é intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli deve dimenticarsi la parola scudetto, deve concentrarsi sulla singola partita. Quando gioca vedo poca fame da parte degli azzurri. E’ una squadra che gioca con ritmi inferiori agli standard. Ho sentito parlare della “cazzimma” é proprio quello che oggi manca. Carlo non deve ascoltare nessuno, ...

Ancelotti alla tv belga : “La stampa è troppo negativa. Abbiamo fatto del nostro meglio” : Carlo Ancelotti nel post partita della sfida Champions contro il Genk ha rilasciato alcune dichiarazioni alla tv Sporza come riporta il portale Voetbal24 “Questa è stata una partita difficile per i miei ragazzi. In una partita in Champions League devi solo essere contento di un pareggio. Questa è la realtà” Una reazione tutt’altro che insoddisfatta quella del tecnico del Napoli che ha lodato la formazione di Mazzù “Penso ...

Mura : “Ancelotti rumina e azzanna. Non è - alla lunga - il Napoli che voleva” : Implacabile Gianni Mura su Repubblica che scrive di un Napoli “appannato, imbattuto ma imbruttito” che non passa con i campioni di Belgio che pure ne avevano presi 6 dal Salisburgo. Della squadra che aveva schiantato il Liverpool non c’è traccia. Tante le insufficienze in squadra Per Milik era la sera del rilancio. S’è mosso molto e ancor più ha sbagliato. In folta compagnia: allan irriconoscibile, Lozano molle, Ruiz ...

Napoli - Ancelotti alla vigilia : il tecnico non si sbilancia sulla formazione : Dopo la splendida vittoria all’esordio in Champions League contro il Liverpool, per il Napoli domani sera c’è la trasferta in casa del Genk. alla vigilia della partita, le parole a Sky Sport del tecnico partenopeo Ancelotti e del difensore Koulibaly. Ancelotti – “Quella di domani è una partita importante, il nostro girone è iniziato bene vincendo quella che forse è la partita più complicata, ora dobbiamo vigilare e ...

Ancelotti alla RAI : “Strana l’espulsione di Koulibaly” : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha commentato a Radio Rai la prestazione degli azzurri contro il Cagliari “Non è colpa dei troppi cambi, non ci dobbiamo fare condizionare dal risultato. Abbiamo fatto un’ottima partita, poi siamo stati puniti immeritatamente. Abbiamo preso due pali, non potevamo fare di più. Strana l’espulsione di Koulibaly, non so cosa si siano detti con l’arbitro. Credo che ...

Ancelotti : «Manca un centrocampista? Oggi ne avevamo 3 in campo - 1 in panchina e Allan a casa» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa dopo Lecce-Napoli: La coppia Milik-Llorente potrà vedersi in futuro? «Possono benissimo giocare insieme, hanno caratteristiche diverse e dal punto di vista tecnico e tattico, mi hanno soddisfatto» Mancava un giocatore come Llorente «Llorente è un giocatore completo, ha una statura che gli consente di giocare bene in determinate situazione» Cosa manca ancora in quei ...

CdS – Ancelotti tentato dal maxi turnover e dalla coppia Llorente-Milik : Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti potrebbe optare per un maxi turnover. Secondo il quotidiano sportivo, dal primo minuto potrebbe esserci Arkadiusz Milik, fermo ai box dai primi di agosto, quando una infiammazione al pube lo fermò nel corso del soggiorno statunitense per la doppia amichevole col Barcellona. L’altro ballottaggio riguarda invece Llorente, la novità più clamorosa ...

Champions League – Napoli super e Ancelotti scherza con Klopp : “se perdi qui alla fine vinci la Coppa…” : Carlo Ancelotti si gode il successo del suo Napoli sui campioni d’Europa del Liverpool: nel post gara l’allenatore partenopeo scherza Klopp e gli ricorda una dolce analogia con il passato Prima notte europea dal risultato a dir poco stellare quella che ha visto il Napoli trionfare per 2-0 contro i campioni d’Europa del Liverpool. I partenopei hanno tenuto testa ai Reds, superandoli con due gol di scarto grazie alle reti ...

Sky : Ancelotti si affida alla coppia Mertens-Lozano. Llorente parte dalla panchina : SkySport riporta le ultime sulla probabile formazione messa in campo da Carlo Ancelotti per la partita di Champions di questa sera contro il Liverpool. Lo schieramento offensivo è quello che destava maggioni dubbi, a quanto riportato, crescono le quotazioni di Hirving Lozano al fianco di Dries Mertens. Partirà invece dalla panchina Llorente che ieri in conferenza si era detto pronto a prendere la sua rivincita sulla formazione di ...

Conferenza Ancelotti alla vigilia di Napoli-Liverpool : Oggi alle ore 16:00 dal centro sportivo di Castel Volturno, la Conferenza di Ancelotti che presenterà la sfida di martedì sera al San Paolo contro il Liverpool Conferenza Ancelotti – Dopo due finali di Champions, una persa ed una vinta, ed il punteggio pieno in Premier League, sarà di scena la squadra che è considerata la più forte del momento. Al termine della Conferenza partirà la sessione pomeridiana di allenamento alla quale ...