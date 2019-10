Abruzzo | l' università di Teramo fa lo sconto | ma solo ai dipendenti regionali e ai loro

Fonte : repubblica

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Bufera sul governatore Marsilio per l'intesa appena siglata col rettore Mastrocola: tasse ridotte di due terzi per chi lavora (o ha lavorato) negli uffici dell'ente. E anche per figli e conviventi. Attacca la sinistra ("Un beneficio ingiusto e incostituzionale") ma anche...

