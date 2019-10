Xiaomi Mi CC9 Pro promette davvero bene | con specifiche e prezzo top

Xiaomi Mi CC9 Pro con fotocamera da 108 MP sta per arrivare : certificato dall’EEC : Una sorta di conferma dell'imminente lancio di Xiaomi Mi CC9 Pro arriva dal database dell'EEC, ente che ha certificato un inedito device del colosso cinese L'articolo Xiaomi Mi CC9 Pro con fotocamera da 108 MP sta per arrivare : certificato dall’EEC proviene da TuttoAndroid.

Il 24 ottobre potrebbe arrivare Xiaomi Mi CC9 Pro con fotocamera da 108 MP : Amanti del mondo Xiaomi, pare che siamo finalmente in procinto di scoprire tutto sul tanto atteso Xiaomi Mi CC9 Pro. Infatti, come viene riportato da Xiaomishka su Twitter, il nuovo smartphone del colosso cinese dovrebbe debuttare il prossimo 24 ottobre. L’attenzione della stampa e degli utenti è tutta concentrata sulla fotocamera da ben 108 MP che, almeno sulla carta, sarà in grado di scattare foto decisamente buone. #Xiaomi #108MP ...