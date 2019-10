Volley | Superlega oggi | orari delle partite e come vederle in tv e streaming domenica 20

Volley - Superlega 2019-2020 : Milano si libera di Monza con un repentino 3-0. Prestazione sontuosa di Abdel Aziz : Milano vince la prima partita della Superlega 2019 di Volley con un netto 3-0 (25-22, 29-27, 25-21). I ragazzi di coach Piazza hanno messo in campo una Prestazione di altissimo profilo. Monza ha provato a rimanere in gara ma nei momenti determinanti Petric (7) e compagni sono stati più determinati e cattivi. Il miglior realizzatore del match è stato Nimir Abdel-Aziz con 21 punti. Tra i padroni di casa molto bene Bartosz Kurek autore di 13 punti. ...

LIVE Monza-Milano 0-3 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Abdel Aziz e Kozamernik regalano la prima vittoria a Milano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:45 OA Sport vi ringrazia per aver seguito la partita inaugurale della Superlega 2019-20 e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:44 La squadra di coach Piazza si è dimostrata superiore sotto tutti i punti di vista, l’assenza di Orduna per Monza si è sentita tanto, sicuramente c’è ancora tanto da lavorare. Milano si aggiudica il derby lombardo e si porta in testa alla ...

LIVE Monza-Milano 6-9 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : i ragazzi di coach Piazza cercano l’allungo decisivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Spinge sul muro Louati. 7-9 Ancora Galassi, che è l’unico a difendersi in questo terzo set. 6-9 Primo tempo vincente di Kozamernik, Milano cerca l’allungo decisivo. 6-8 Sfonda il muro Clevenot, che poi butta un urlaccio in faccia agli avversari. 6-7 Out Sedlacek dai nove metri. 6-6 Galassi c’è, i due pallegiatori stanno sfruttando tantissimo i propri centrali. 5-6 Colpo ...

LIVE Monza-Milano 2-0 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : miracolo di Abdel Aziz e compagni - che ribaltano la situazione e si portano sul 2-0! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-27 Abdel Aziz da seconda lineaaa, Milano ribalta tutto e si porta sul 2-0! 28-27 Alletti a segno al centro. 27-27 Sbaglia adesso Petric, si continua. 27-26 Aceeeee di Petri! Adesso il set point è per Milano. 26-26 Diagonale vincente di Petric. 25-26 Sbaglia anche Nimir, si va ad oltranza. 25-25 Ancora un errore di Kurek, che non ne vuole sapere di chiuderla. 25-24 Video check vincente per ...

LIVE Monza-Milano 16-14 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : ragazzi di Piazza in difficoltà nel secondo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-15 Ancora un’invasione aerea di Monza, che sta facendo rientrare gli avversari nel set. 16-14 Kurek spedisce in rete la battuta. 16-13 Risponde con la stessa moneta Dzavoronok. 15-13 Si insacca l’attacco di Nimir da posto 2. 15-12 Erroracccio di pesaresi di seconda, alzata ingiocabile. 14-12 Invasione aerea di Kurek, che fa riavvicinare Milano. 14-11 Parallela vincente di ...

LIVE Monza-Milano 22-25 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : i ragazzi di Piazza si aggiudicano il primo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:32 Le due formazioni non hanno di certo mostrato il proprio miglior gioco, tanti gli errori in battuta e le intese non sono ancora perfette. Ci si aspetta maggiore spettacolo nel secondo set. 22-25 Alletti chiude il primo set! 22-24 Nimir si becca un muro in faccia, attenzione. 21-24 Louati trova le mani da seconda linea. 20-24 Una stampatona di Kozamernik regala quattro set-point a ...

LIVE Monza-Milano Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : si comincia con il derby lombardo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorni e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Milano, match valido per la prima giornata della Superlega 2019-2020. Il massimo campionato italiano di volley maschile si apre con l’attesissimo derby lombardo, un incontro particolarmente sentito da parte delle due squadre e dei due vertici societari, un confronto diretto già molto importante in ottica playoff. Si gioca al PalaYamamay ...

Monza-Milano oggi - Superlega Volley : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi (19 ottobre) alle ore 18.00 si giocherà l’anticipo della prima giornata di Superlega di volley 2019 tra Milano-Monza. Il derby tra le due compagini lombarde è senza ombra di dubbio la partita più attesa di questo primo turno. Ad ospitare il match sarà il PalaYamamay di Busto Arsizio, casa provvisoria di Monza, Un match di altissimo profilo che vede Milano favorita, anche sulla scorta degli ultimi precedenti. Nelle ultime dieci partite ...

Volley - Superlega 2019-2020 - prima giornata. Debutto complicato per Civitanova campione - Perugia di scena a Latina : Saranno subito messe a dura prova le super potenze della Superlega attese da una prima giornata di campionato tutt’altro che semplice nel week end in arrivo, soprattutto considerando che molti dei protagonisti di queste compagini non più tardi di martedì scorso erano in Giappone a giocarsi la coppa del Mondo. Debutto casalingo per i campioni d’Italia di Civitanova che ospitano quella che tutti considerano la matricola terribile ...

Volley - Calendario prima giornata Superlega : orari delle partite - tv e streaming. Il programma completo : Nel weekend del 19-20 ottobre si disputerà la prima giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si incomincia sabato pomeriggio con l’attesissimo derby Monza-Milano al PalaYamamay di Busto Arsizio, sfida molto accesa e sentita da entrambe le parte che verrà trasmessa in diretta tv su RaiSport. Le telecamere del network pubblico riprenderanno anche il confronto tra Civitanova e Piacenza, i Campioni ...

Volley - Superlega 2019-2020 : tutti gli italiani squadra per squadra. Chi giocherà titolare e chi dovrà farsi spazio : Nel weekend del 19-20 ottobre scatterà la Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Scopriamo tutti gli italiani che giocheranno titolari nelle tredici squadre iscritte al torneo e chi dovrà farsi largo per trovaare spazio. PERUGIA: Filippo Lanza dovrebbe essere titolare ma attenzione perché lo schiacciatore potrebbe giocarsi il posto con Plotnitskiy per affiancare Leon in alcune partite. Stesso discorso vale per i ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : tutti gli acquisti e le cessioni del mercato. Cosa è cambiato dalla passata stagione : Sono stati diversi i movimenti di mercato durante l’estate che hanno dato un volto nuovo alla SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile che scatterà nel weekend. Diamo uno sguardo alle varie operazioni e a come sono cambiate le tredici formazioni che si daranno battaglia nei prossimi mesi. Civitanova si presenta per difendere lo scudetto ma ha perso un pezzo pregiatissimo come l’opposto bulgaro Tsvetan ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : le rose e i sestetti titolari delle 13 squadre : Nel weekend del 19-20 ottobre incomincerà la SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Tredici squadre sono pronte a darsi battaglia nell’arco dell’intera regular season che durerà 26 giornate, le migliori otto formazioni si qualificheranno poi ai playoff che metteranno in palio lo scudetto. Civitanova partirà per difendere il tricolore ma la Lube ha perso l’opposto Sokolov, Rychlicki dovrà ...