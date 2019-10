Quota 100 | Comuni nel caos | ripescati gli idonei 2011

VIDEO GP Giappone MotoGP 2019 : Andrea Dovizioso raggiunge Quota 100 podi in carriera : Andrea Dovizioso conquista un brillante terzo posto nel Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP e centra il 100esimo podio della sua carriera. Un traguardo notevole per il pilota romagnolo che va a sancire una costanza di rendimento notevole. Nella gara di Motegi di oggi il ducatista ha messo in mostra una ottima rimonta che ha riportato il sorriso dentro il box. Andiamo, quindi, a celebrare questo traguardo con “Desmo ...

Pensioni Quota 100 : uscita anticipata più agevole nel 2020 ma rischiano i nati 1958 e 1959 : Le Pensioni anticipate con la quota 100 per il 2020, ad oggi, appaiono al riparo da possibili novità relative ai meccanismi di uscita. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, infatti, la quota 100 rappresenta un pilastro delle Pensioni anticipate da confermare nella Manovra economica e finanziaria di fine anno. quota 100 non si tocca nemmeno per il Movimento 5 Stelle, i sindacati e, ovviamente, per la Lega di Matteo Salvini ...

Quota 100 - opzione donna - Ape : ecco come cambiano le pensioni nel 2020 : Dalla mini-rivalutazione degli assegni alle finestre (per ora confermate) di Quota 100, passando per la proroga di opzione donna e dell’Ape sociale. Tutte le novità sul fronte previdenziale che scatteranno a gennaio

Manovra - le proposte di modifica del M5s : “Quota 100 rimane - Renzi non ha i numeri in Parlamento” : Convocato il vertice di maggioranza per lunedì per ridiscutere alcuni punti della Manovra, come chiesto dal Movimento Cinque Stelle. In un post sul Blog delle Stelle elencano le proposte di modifica, che interessano l'utilizzo del Pos, carcere e confisca per i grandi evasori, e revoca del regime forfettario per le partite Iva al 15%, che secondo i pentastellati non va toccato.Continua a leggere

Pensioni e LdB2020 - Renzi (Italia Viva) su Quota 100 : 'Spendere 20 mld è ingiusto' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 ottobre 2020 vedono arrivare nuove dichiarazioni politiche sulle uscite anticipate (ed in particolare sulla Q100) sia da parte della maggioranza che dall'opposizione. Il nodo da sciogliere resta sempre quello delle risorse da destinare alla flessibilità previdenziale, ma la discussione continua a registrare dichiarazioni molto accese. Renzi (Italia Viva): 'Non ho niente contro chi vuole andare in ...

**Manovra : M5S - ‘presentassero emendamenti contro Quota 100 - voti in aula non ci sono** : Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Qualcuno oggi continua a sperare nell’abolizione di Quota 100. Presentassero pure emendamenti, tanto i voti in parlamento non ci sono”. Così il Movimento 5 Stelle in un post pubblicato su ‘Il Blog delle Stelle’ . L'articolo **Manovra: M5S, ‘presentassero emendamenti contro Quota 100, voti in aula non ci sono** sembra essere il primo su Meteo Web.

Pensioni - Conte ribadisce : ‘Quota 100 la manteniamo’ : Nessun dietrofront sulla riforma delle Pensioni. L’esecutivo giallorosso proseguirà nel solco del percorso tracciato dal precedente governo gialloverde, in particolare sulla Quota 100, ma anche sulla pensione di cittadinanza e sulla proroga del regime sperimentale di Opzione donna. L’attenzione, nelle ultime ore, è sempre più focalizzata, in particolare, sulle nuove Pensioni anticipate a 62 anni con 38 anni di contributi già chieste da circa ...

Renzi : Quota 100? ingiustizia 20 miliardi per 120 mila persone : Renzi, ingiustizia: Quando diciamo che quota 100 non va bene non stiamo attaccando gli anziani, ma che 20 miliardi di euro per 120 mila persone

Renzi smonta Quota 100 : "Un'ingiustizia - costa troppo ed è per pochi" : Durante la seconda giornata della Leopolda, il leader di Italia Viva è tornato sul tema pensioni: "Una misura assurda che...

Conte : Quota 100 un pilastro della manovra : Conte: "quota 100 c'e', e' un pilastro della manovra, abbiamo fatto un tavolo e tutte le forze politiche l'hanno accettata".

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Forza Italia contro Renzi : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Forza Italia contro Renzi Pensioni ultime notizie: ancora una volta torna sotto la luce dei riflettori Quota 100; i Renziani di Italia Viva continuano a proporre l’abolizione della misura previdenziale varata dal governo gialloverde e confermata dall’attuale Conte bis fino a scadenza (o forse solo per il 2020 come riferiscono alcune indiscrezioni). Pensioni ultime notizie: Renzi contro Quota 100 Con la ...

Pensioni anticipate - Cisl : ‘Stop offensiva su Quota 100’ : C’è chi le critica e chiede l’abolizione delle Pensioni anticipate con Quota 100, ma anche chi invece chiede di andare avanti con la sperimentazione avviata diversi mesi fa e di smetterla di continuare ad attaccare una delle misure simbolo del precedente governo che ha già consentito e a circa 180mila persone di uscire dal lavoro con largo anticipo rispetto a quanto previsto dalla legge Fornero tuttora in vigore. Continua quindi a surriscaldarsi ...

Partite iva - Quota 100 e tetto al contante : i nodi che dividono la maggioranza : I punti della discordia tra i due alleati di governo riguardano le Partite Iva, quota 100 e il tetto al contante. I 5 Stelle: no al taglio del cuneo fiscale a spese degli autonomi

Quota 100 - Renzi : "È ingiusta - la cancelleremo". Conte : "È un pilastro della manovra" : Matteo Renzi è concentrato sulla sua Leopolda 10, la prima da parlamentare non del PD, ma da fondatore di Italia Viva. È arrivato oggi alle 15 per inaugurare una mostra fotografica che ricorda Tiberio Barchielli e ha già lanciato i primi strali parlando con i giornalisti.Renzi, in particolare, oggi è tornato sulla questione Quota 100, la misura tanto voluta dal governo giallo-verde e in particolare dalla Lega. Ora che la Lega ...