Palermo | il giallo della giovane mamma Claudia | ' Vado a fare la spesa' e scompare

Palermo - il giallo di Salvatore e Mariano : riaperto il caso a 27 anni dalla scomparsa : A 27 anni di distanza si è riaperto il caso di Salvatore Colletta e Mariano Farina, i due amici, allora di 15 e 12 anni. che scomparvero nel 1992 da Casteldaccia (comune a venti km da Palermo). Ora, nel registro degli indagati è stato iscritto un loro compagno dell'epoca, Vincenzo Rosselli. Nicola Morra e Davide Aiello - della commissione parlamentare Antimafia - non escludono l'ombra della mafia. La scomparsa di Salvatore e Mariano Il 31 marzo ...

Palermo : giallo su morte pensionato italo-americano - oggi autopsia : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – Sarà eseguita questa mattina al Policlinico di Palermo l’autopsia sul corpo di Mercurio Nepa, il pensionato italo-americano di 84 anni trovato morto in casa a Terrasini. ‘Mike’, come lo chiamavano a Terrasini è stato trovato nel letto con alcuni pezzi di nastro adesivo alle gambe. Sul corpo non aveva segni di violenza o ferite. Non c’erano neppure segni di effrazione nelle ...

Palermo - giallo a Terrasini : anziano imprenditore italoamericano trovato morto in casa : La vittima è Mercurio Nepa, 84enne imprenditore molto conosciuto in zona perché amava trascorrere un lungo periodo dell'anno nel proprio paese d'origine in Italia. La tragedia è stata scoperta nella mattinata dalla signora delle pulizie che ha trovato la casa completamente a soqquadro e infine il copro dell'anziano ormai senza vita.Continua a leggere