Oroscopo di fine mese | dal 20 al 31 ottobre | Vergine alla ricerca di maggiori certezze

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 20 ottobre 2019) Il decimodell'anno sta per volgere al termine, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate conclusive delper i dodici segni per ciò che riguarda i sentimenti. Saranno giornate molto interessanti per il Sagittario, la passione si riaccende e i nati sotto questo segno potranno vivere forti emozioni, ma anche per la Bilancia che potrà fare affidamento sul favore di Marte. Alti e bassi invece per ladisicurezze in amore, Ecco di seguito l'completo delle ultime giornate del, dal 20 al 312019, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche sull'amore. Astri e stelle didal 20 al 31 segno per segno Ariete: per il segno in questo momento vige il motto:” prima il dovere e poi il piacere”. Nonostante non sia un momento negativo per parlare d’amore, sarà il lavoro ad occupare ...

PonteAdriatico : L’OROSCOPO DEL WEEK END 19-20 ottobre. L'oroscopo del fine settimana segno dopo segno. - slagfox : Anche stasera parleremo di zodiaco con l'oroscopo del fine settimana. Coloriamo la serata con alcune notizie di att… - infoitcultura : Oroscopo domani 19 ottobre 2019 Paolo Fox: pagelle fine settimana -