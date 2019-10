Maltempo a Milano - strade e sottopassaggi allagati : le immagini della città sotto la pioggia : Piogge forti e incessanti si sono abbattute su Milano durante la notte, provocando disagi nel capoluogo lombardo. Gran parte della città è stata allagata e alcune strade si sono trasformate in fiumi d’acqua. A rischio esondazione il Seveso, vicino alla cosiddetta ‘soglia di attesa 2’. Interessate soprattutto la zona 2 e 9, quelle cioè dei quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria. Moltissimi gli interventi dei vigili del ...

Maltempo - pioggia e frane in Valbormida. Preoccupano i livelli del Bormida : Scuole e uffici pubblici chiusi ma anche gli uffici Asl a Savona, Alassio e Vado Ligure. Sciopero dei portuali a Savona e Vado

Maltempo - Arpa : in 24 ore sul Verbano Cusio Ossola sono caduti 127 mm di pioggia : E’ il piccolo paese di Cursolo-Orasso, nel parco nazionale della Val Grande (Vco), il luogo del Piemonte dove, finora, nelle ultime 24 e’ caduta la pioggia piu’ abbondante in Piemonte. La stazione Arpa ne ha misurati, a meta’ pomeriggio, 127 millimetri; a Varallo Sesia (Vercelli) sono stati 107, sul Mottarone (Vco) 97,8. Nel sud della regione, 84 i mm di pioggia misurati nel pluviometro di Serole (Asti). L'articolo ...

Maltempo Liguria - tanta pioggia - allagamenti - frane - forte vento e disagi : il punto della situazione [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo previsto sulla Liguria si è concentrato soprattutto sul ponente genovese, da Varazze verso i quartieri occidentali del capoluogo, nelle prime ore della mattina, con diversi disagi e allagamenti, ma nel complesso il territorio ha retto l’impatto della pioggia, nonostante la grande abbondanza delle precipitazioni. A Mele sono caduti 465mm d’acqua in 24 ore. Prima di questa notte a Mele erano caduti 903mm dall’inizio ...

Maltempo Liguria - Toti : “Per i millimetri di pioggia caduti - il territorio ha retto molto bene” : “E’ la prima importante allerta della stagione autunnale. Per i millimetri di pioggia caduti, il territorio ha retto molto bene. Ci sono state alcune frane e allagamenti ma nella sostanza non ci sono danni significativi“: lo ha dichiarato – in riferimento all’ondata di Maltempo che ha colpito in particolare il ponente genovese – il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in occasione di una conferenza stampa ...

Maltempo - bombe d’acqua su Genova e basso Piemonte : 483mm di pioggia a Fabbriche [DATI - FOTO e VIDEO] : L’ondata di Maltempo ampiamente annunciata nei giorni scorsi è arrivata la scorsa notte al Nord/Ovest e ha provocato autentiche bombe d’acqua sulla Liguria centrale, tra Genova e la sua riviera di Ponente, dove sono caduti quantitativi pluviometrici davvero impressionanti, con ben 483mm di pioggia a Fabbriche, 397mm al Porto di Arenzano, 382mm a Prà – Branega, 307mm a Prà, 304mm a Mignanego – Vetrerie, 301mm ad Arenzano, ...

Maltempo Piemonte : ad Alessandria 177 mm di pioggia in 12 ore : Piogge e temporali tra Liguria e Piemonte: le autorità stanno mettendo in guardia la popolazione per possibili disagi. “I livelli dei corsi d’acqua a regime torrentizio sono in rapido innalzamento. Si consiglia di prestare particolare attenzione tra ovadese e alessandrino dove potrebbero esserci locali criticità in prossimità dei corsi d’acqua di Stura di Ovada e Orba a valle di Ovada“, si legge sul canale Instagram della ...

Maltempo Liguria : caduti “463 mm di pioggia in 12 ore - la situazione peggiore a Mele” : “Il quadro rimane difficile ma le criticità sono per il momento contenute. La situazione peggiore si è verificata a Mele, nell’entroterra di Genova, dove sono caduti 463 mm di pioggia in 12 ore. I disagi sono diffusi ma per il momento la situazione è sotto controllo“, ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. “Siamo in attesa della perturbazione vera e propria che arriva dalla ...

Maltempo Lombardia - forte pioggia a Milano : mezzi pubblici rallentati in superficie : Traffico rallentato a Milano a causa del Maltempo. I disagi coinvolgono anche le linee dei trasporti pubblici in superficie: “Considerate maggiori tempi d’attesa e percorrenza su queste linee che stanno viaggiando con rallentamenti dovuti al traffico e al Maltempo: 9, 39, 56, 86, 94, 327, 701, 702, 727, 728, 729, 901, 902“, si legge in un tweet di Atm, Azienda trasporti milanesi. L'articolo Maltempo Lombardia, forte pioggia a ...

Maltempo Piemonte : oltre 156 mm di pioggia nell’Alessandrino - automobilista soccorso : Il soccorso alpino e la protezione civile sono intervenuti nell’Alessandrino per recuperare un uomo che si era smarrito nei boschi anche a causa del Maltempo, ed è rimasto con l’auto in panne lungo una strada sterrata. L’automobilista è stato localizzato grazie al sistema “Sms Locator”. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco. Tra la mezzanotte e le 8 nell’Alessandrino si sono registrati oltre 156 mm di ...

Maltempo Campania : ancora criticità nell’area flegrea per la pioggia : Le forti precipitazioni che nel pomeriggio hanno interessato l’area flegrea hanno creato numerose situazioni di disagio, soprattutto in periferia. Nella zona collinare di Cigliano ha collassato ancora una volta la strada di accesso. Alcune auto sono rimaste imbottigliate nel fango e nelle voragini che si sono formate. Residenti in trappoli ed impossibilitati a rientrare nelle proprie residenze. La strada e’ interessata da qualche ...

Maltempo : pioggia e vento sulle Marche : Come previsto il Maltempo d’autunno imperversa in diverse zone d’Italia causando notevoli disagi nelle Marche. Ore di superlavoro per i vigili del fuoco impegnati con numerose richieste di intervento a causa dell’ondata di Maltempo, con pioggia vento forte, che ha colpito le provincie di Ancona e Pesaro Urbino. Le richieste riguardano soprattutto rami e alberi caduti sulla strada e sulle auto e allagamenti di locali sotto il ...

Maltempo - 2019 anno di pioggia : 5 nubifragi al giorno con un aumento del 77% : Torna il Maltempo in un 2019 segnato fino ad ora dal verificarsi lungo la Penisola di cinque eventi climatici estremi al giorno tra trombe d’aria, bombe d’acqua, grandinate e nubifragi che hanno provocato gravi danni alle coltivazioni. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della nuova perturbazione del mese di ottobre, sulla base della banca dati ESWD che ha rilevato in Italia un totale di ben 1354 eventi estremi, il 77% ...

Maltempo : “Arriva l’autunno dopo un estate con -23% di pioggia” : Il Maltempo arriva con l’autunno dopo una estate in cui dal punto di vista climatologico è caduta in Italia quasi un quarto della pioggia in meno della stagione (-23%) ma con una temperatura superiore di 1,7 gradi la media di riferimento, più bassa solo di quella delle estati bollenti del 2003 e del 2017 negli ultimi 60 anni. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione alla prima perturbazione di Ottobre che sta colpendo da nord a sud la ...