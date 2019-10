La Metro fantasma

Fonte : ilfoglio

(Di domenica 20 ottobre 2019) Roma. Un intreccio complicato e pericoloso lega il destino di Romapolitane, la municipalizzata capitolina per cui il Campidoglio ha deciso la liquidazione, e il futuro della linea C dellapolitana. Il perché in realtà è abbastanza ovvio. Romapolitane è – delibera del Cipe alla mano

visionaria_io : 'Porto la catena che ho forgiato in vita' rispose il fantasma. 'L’ho costruita anello per anello, metro per metro;… - Julie_TT2015 : @lily_151003 @takethat Prima che l'atm tentasse si sabotarci con autobus che non partono e metro fantasma?? -