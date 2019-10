Inter | il club nerazzurro potrebbe proporre a Ibrahimovic un contratto di sei mesi

Inter - viva la suggestione Ibrahimovic anche se il club avrebbe smentito la cosa : L'Inter sarà sicuramente una delle protagoniste della prossima sessione invernale di calciomercato. Fino a qualche tempo fa c'era qualche dubbio su eventuali operazioni dei nerazzurri a gennaio, ma in queste settimane la rosa ha denotato ancora qualche carenza dal punto di vista numerico. Lacune accentuate anche dal brutto infortunio occorso ad Alexis Sanchez con la nazionale cilena. L'attaccante, in prestito dal Manchester United, potrebbe ...

Il settimo turno di Serie A si chiude con lo spettacolare posticipo di San Siro, che ha visto affrontarsi Inter e Juventus, in un match valido per la conquista della vetta in campionato. Il Derby d'Italia è anche il match vincitore del #SerieATwitterClub di IQUII Sport, una panoramica sul turno di campionato

Repubblica : Var in Champions - i club chiedono il challenge. Inter capofila : Lo sfogo di Conte contro l’arbitraggio dello sloveno Skomina in Barcellona-Inter non resteranno un caso isolato, scrive Repubblica. L’Inter, pur intenzionata a non scontrarsi formalmente con l’Uefa, ha fatto arrivare sulla scrivania del presidente Ceferin il messaggio lanciato dal suo allenatore, la richiesta di rispetto reciproco. Una mossa informale, scrive il quotidiano, che mira ad evitare altre “sensazioni ...

Arnault ai tifosi del Milan : «Nessun Interesse sul club» : Dopo le indiscrezioni, peraltro già smentite, di una possibile offerta di LVMH per rilevare il controllo del Milan dal fondo Elliott, anche la famiglia Arnault, principale azionista del colosso francese del lusso, interviene per negare qualsiasi interesse nei confronti del club rossonero. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Antoine Arnault, figlio del numero […] L'articolo Arnault ai tifosi del Milan: «Nessun interesse sul ...

Casting per il film di produzione Internazionale 'The Food Club' e per uno spettacolo : Ci sono dei Casting attualmente aperti per un film di produzione internazionale dal titolo The Food Club, ma a anche per uno spettacolo di Rueda Teatro che verrà messo in scena nel maggio 2020 a Roma. 'The Food Club' Per una produzione cinematografica di livello internazionale, prodotta da Nepenthe film-Lume e diretta dalla regista Barbara Rothenborg, sono attualmente in corso le selezioni. Per questo importante film, che ha il sostegno di ...

Cessione Milan - il gruppo Arnault allo scoperto : la smentita sull’Interesse per il club rossonero : Cessione Milan – “Abbiamo enorme rispetto per questo club magnifico, la sua fantastica storia ed i suoi valori, ma non siamo mai stati in contatto con alcun dirigente e mai avviato alcuna trattativa”. Sono le importanti dichiarazioni di Antoine Arnault, amministratore del gruppo LVMH che ha deciso di smentire, attraverso il proprio profilo Instagram, le voci di una trattatva con il fondo Elliott per l’acquisto del ...

Nuovo riconoscimento per il settore giovanile dell'Inter che, nell'ambito dei Grassroots Awards 2019, ha ricevuto dalla UEFA il premio come "Miglior Club Professionista". Scuole Calcio, Inter Grassroots Program e Centri di Formazione vedono ancora una volta certificata la propria eccellenza dopo il premio ricevuto a giugno dalla FIGC. I progetti nerazzurri premiati: le Scuole Calcio

Nuovo stadio Milan e Inter - Scaroni pensiona il Meazza : “così com’è non va più bene per due club ambiziosi” : Il presidente del Milan ha preso la parola all’inizio dell’evento per la presentazione dei progetti per il Nuovo stadio di San Siro, pensionando l’attuale Meazza Milan e Inter presentano questa mattina gli ultimi due progetti rimasti per la costruzione del Nuovo stadio in zona San Siro, una scelta dettata ormai dal fatto che il Meazza non sia più recuperabile per numerosi e atavici problemi. LaPresse/Roberto Monaldo Una ...

Tante emozioni nel quarto turno di Serie A TIM, che come ogni lunedì porta al consueto #SerieATwitterClub di IQUII Sport, una panoramica sulla giornata appena conculsa, che mette in risalto le partite più discusse su Twitter. Il match più twittato della quarta giornata è inevitabilmente il derby tra Milan e Inter, che con 16.745 tweet

Icardi : «In 7 anni all’Inter non ho vinto niente - al Psg sono in un club vincente» : Mauro Icardi ha rilasciato un’intervista a Canal Plus. Intervista che, se possibile, chiude ulteriormente i rapporti tra il centravanti argentino e l’Inter. Dichiara Icardi: «sono stato sette all’Inter, sognavo di giocare la Champions con quella maglia. L’ho realizzato ma non abbiamo vinto niente. Era arrivato il momento di andare in un club che conquista titoli. Finalmente sono al Psg, un club con tanti campioni, era ...

Brescia - l’abbonamento allo stadio a prezzo Intero anche per i tifosi disabili. In Italia una norma non esiste : “Il club non cambia idea” : “Con tutto il denaro che gira attorno al mondo del calcio c’è proprio bisogno di far pagare il prezzo intero per l’abbonamento annuale anche ai disabili al 100%? Bisognerebbe dare una mano alle famiglie che vivono con una persona con disabilità grave”, denuncia a ilfattoquotidiano.it Carlo Fiori, papà di Daniele, 19enne con distrofia muscolare di Duchenne e residente a Brescia. Carlo è uno dei rappresentanti di un gruppo organizzato di tifosi ...

Goal, emozioni e soprattutto tante sorprese, dentro e fuori dal campo. La stagione 2019/20 è appena iniziata e con essa torna il "The European Football Club" report di IQUII Sport, lo studio realizzato dalla Business Unit di IQUII per offrire una panoramica completa sulle dinamiche digitali del calcio europeo: uno strumento di analisi

Una foto di gruppo all'ultimo piano della nuova sede di viale della Liberazione, con tutti i dipendenti in maglia nerazzurra e al centro Zhang Jindong con il figlio Steven e i dirigenti: il patron dell'Inter, da ieri a Milano, ha visitato il quartier generale del club dopo che ieri ha incontrato Antonio Conte

C'è chi ha scelto Dazn, chi lo streaming diretto, chi Sky e chi invece è in chiaro e su YouTube. Il business dei canali tematici dei club di calcio è sempre più variegato, come riportato da Italia Oggi in un articolo a firma di Claudio Plazzotta. L'ultima novità è rappresentata dall'Inter, che dal 14 settembre