Francesco Renga si confessa | la morte della madre non fa più così male

Parte da Milano il tour di Francesco Renga - 29 canzoni in scaletta e un bagno di folla : “L’Altra Metà siete voi” : Parte dal Teatro Arcimboldi di Milano venerdì 11 e sabato 12 ottobre L'Altra Metà tour di Francesco Renga. Il concept dell'album trova spazio sul palco attraverso una serie di specchi, affinché ognuno si rispecchi nell'altra Metà di sé. Gli specchi vengono ripresi anche dalla giacca dell'artista, sul finale. Bellezza, sogni, amore: per l'apertura del nuovo tour Francesco Renga ha scelto quattro canzoni importanti collocate all'interno di ...

Francesco Renga riparte con “L’altra metà Tour” : Al via venerdì 11 e sabato 12 ottobre dal Teatro degli Arcimboldi di Milano “L’altra metà Tour” di Francesco Renga, un tour di oltre 50 date in poco più di due mesi, che vedrà Francesco protagonista sui palchi dei principali teatri della penisola per presentare al pubblico il suo ultimo disco di inediti “L’altra metà” e i suoi più grandi successi di repertorio. Accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), ...

Francesco Renga : «Porto in tour 30 anni e 30 canzoni» : Tre decenni di canzoni portati in scena sul palcoscenico teatrale. Sembra essere passata una vita da quando Francesco Renga lasciava la band dei Timoria per intraprendere la carriera da solista con...

Francesco Renga - l’amore per Diana nella prima foto social : Francesco RengaFrancesco RengaFrancesco RengaFrancesco RengaFrancesco RengaFrancesco Renga«Balliamo?». Francesco Renga, 51 anni, lo chiede a Diana Poloni nella prima foto di coppia che il cantante – da sempre molto riservato – condivide via social. «In realtà mi muovo a ritmo di musica solo sul palco ma all’inizio del nostro tour manca ancora un mesetto, così mi alleno un po’…», scrive. Lui e Diana, che lavora lontano dal ...

