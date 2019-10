Fonte : ilgiornale

(Di domenica 20 ottobre 2019)è stata ospite nel salotto diIn, dove ha raccontato il dramma della malattia di suoGiacomo. Fortunatamente il bambino è riuscito a superare quel momento delicato ed è in via di guarigione definitiva ma i segni di quel passato restano e sono profondi per, che ha recentemente scritto un libro i cui ricavi andranno in beneficenza.Nel salottole della Rai, la showgirl ha raccontato tutto l'iter della malattia, un tumore cerebrale che in un 6 dicembre ha portato il bambino sotto i ferri. “Un’operazione di 14 ore. Nei 5 giorni precedenti non ho mangiato, poi ho preso delle gocce tranquillanti e non mi vergogno a dirlo”, ammette. Com'è normale per ogni madre, la showgirl ha un ricordo vivido di quei momenti terribili e pieni di angoscia: “Nonse l’e se sarebbe uscito vivo dalla sala operatoria.” A ...

Italia_Notizie : Elena Santarelli a Domenica In: 'Non sapevo se avrei rivisto mio figlio dopo l’operazione' - gracivaleria : RT @GPasqui: Una come Elena Santarelli andrebbe stimata e basta. Bravissima. #DomenicaIn - Patrizia0758 : RT @PediatriaOggi: #ElenaSantarelli, un libro sulla malattia del figlio Giacomo?? Il libro di Elena Santarelli è un colpo al cuore, fatico… -