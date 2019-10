“È un furto!” Maria De Filippi scende in campo | è la prima volta che parla così

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 20 ottobre 2019)Decome mai si era vista. Succede nel corso dellapuntata di Tu Sì Que Vales quando sul palco è salito Massimo, fan sfegatato di Eros Ramazzotti. Peccato che rispetto al cantautore romano poco ci azzecchi. I timpani sono messi a dura prova, ma più che le capacità canore si valuta la simpatia. Per Gerry Scotti il voto è sì, a ruota segueDeche peròvuole sapere di più sul concorrente. “Ci tieni a passare?” “Sì, certo, altrimenti non sarei venuto. Però mi va bene quello che dice il pubblico e la giuria”, risponde un emozionato Massimo. La moglie di Costanzo si convince e pronuncia un sì, ma con riserva. E che riserva: “Non puoi vincere il programma. No, sarebbe un furto!“. Massimo ringrazia e si prende il sì anche di Teo Mammucari che lo stuzzica con un altro paio di strofe casuali dei brani di Eros ricevendo risposte positive. Continua dopo la ...

