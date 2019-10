Bolzano | sorpreso a rubare dentifricio e shampoo anziano viene colto da infarto e muore

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 20 ottobre 2019) Un piccolo furto a cui è subito seguita la grande vergogna di essere stato scoperto. Un uomo di 67 anniin un supermercato di, non ha retto al disonore d'esserein flagrante e di vedere arrivare due volanti della polizia di Stato a bloccarlo. Si è accasciato a terra, colpito da un, ed è morto poco dopo. Il tragico episodio, messo in evidenza dalle cronache locali, è accaduto proprio quando, dopo il decreto fiscale approvato, salvo intese, dal governo Conte, l'agenda politica è incentrata sul tema dell'evasione fiscale e i programmi televisivi di approfondimento sono costellati di dibattiti sulla tracciabilità di ogni spesa e sul carcere per gli evasori. L'accaduto restituisce la fotografia di un'Italia che sempre più stenta ad andare avanti. Morire per due tubetti die unoAl supermercato MiniPoli di ...

