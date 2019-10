Visita dei ragazzi dell' Anffas al Commissariato di Modica

Visitate l’antico mondo dei Maya con Google e il British Museum : Exploring the Maya World è il nome di un interessante progetto nato da una partnership tra Google e il British Museum. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Visitate l’antico mondo dei Maya con Google e il British Museum proviene da TuttoAndroid.

Barga - ho Visitato uno dei borghi più belli d’Italia. Da qui Pascoli sentiva i rintocchi delle campane : Quello che più colpisce della casa di Giovanni Pascoli a Castelvecchio è lo stato di conservazione. La prima impressione è che il tempo si sia fermato al 1953, anno in cui morì Maria, la sorella che più di tutti si prese cura del poeta, amandolo come un figlio. Varcata la soglia si scopre che tra quelle mura le lancette degli orologi si sono arrestate per sempre molto prima, nel 1912, anno della scomparsa di Pascoli. Da allora Mariù, ...

Visita degli azzurri al Bambino Gesù : la FIGC al fianco dei bambini in cura : Sono giorni di grande attesa per piccoli e grandi tifosi della nazionale di calcio italiana ricoverati al Bambino Gesù: domani, giovedì 10 ottobre, gli azzurri arriveranno in Visita nella sede del Gianicolo. In occasione dei 150 anni dell’ospedale, la Federazione Italiana Giuoco Calcio è scesa in campo al fianco dell’Ospedale con una serie di iniziative finalizzate a sostenere la realizzazione dell’Istituto dei Tumori e dei Trapianti. Al centro ...

Sicilia : cinquantamila Visitatori per 'Le Vie dei tesori' (2) : (AdnKronos) - Tra i 160 luoghi che sono stati narrati dal plotone di volontari e studenti, qualche chicca: i visitatori amano i bunker e le storie legate alla Seconda Guerra Mondiale. E’ una certezza, visto che sia il rifugio antiaereo sotto Palazzo delle Aquile che quello, novità di quest’anno, sot

Sicilia : cinquantamila Visitatori per ‘Le Vie dei tesori’ (2) : (AdnKronos) – Tra i 160 luoghi che sono stati narrati dal plotone di volontari e studenti, qualche chicca: i visitatori amano i bunker e le storie legate alla Seconda Guerra Mondiale. E’ una certezza, visto che sia il rifugio antiaereo sotto Palazzo delle Aquile che quello, novità di quest’anno, sotto la Biblioteca Bombace, hanno ottenuto numeri molto alti, quasi 900 visitatori il primo e 500 il secondo. E in tanti hanno ...

Visita a Pacentro di Mike Pompeo - il segretario di Stato USA - paese d'origine dei suoi bisnonni : L'Aquila - Comunità in fermento per l'arrivo a Pacentro del braccio destro di Donald Trump, il segretario di Stato Mike Pompeo. Nel paese che diede i natali anche ai nonni della popstar americana Madonna non vive più nessuna famiglia con il cognome Pompeo ma l'attesa è grande perché negli States vivono migliaia di pacentrani. Lo stesso spirito che ha spinto il numero due della Casa Bianca a raggiungere Pacentro ...

Valle dei Templi di Agrigento - Visita gratis per i passeggeri del treno storico : I passeggeri del treno storico, domenica 29 settembre, potranno visitare gratuitamente la Valle dei Templi di Agrigento

Il lavoro dei sogni : vacanze gratis e 2000 dollari - per Visitare le montagne più incredibili al mondo : ll lavoro dei sogni: visitare le montagne più incredibili al mondoll lavoro dei sogni: visitare le montagne più incredibili al mondoll lavoro dei sogni: visitare le montagne più incredibili al mondoll lavoro dei sogni: visitare le montagne più incredibili al mondoll lavoro dei sogni: visitare le montagne più incredibili al mondoll lavoro dei sogni: visitare le montagne più incredibili al mondoll lavoro dei sogni: visitare le montagne più ...

Gli Strawberry Fields dei Beatles aprono ai Visitatori - la sorella di Lennon : “John sarebbe felice” : Dietro la psichedelica, malinconica e monumentale canzone dei Fab Four c'era tutta l'infanzia di John Lennon, e proprio per questo dal 14 settembre gli Strawberry Fields dei Beatles saranno visitabili dal pubblico. La battaglia è stata portata avanti da Julia Baird, sorella di John Lennon nonché presidente onoraria dello Strawberry Field Project, che finalmente vedrà la luce. Lungo Beaconsfield Road nel quartiere Woolton, a Liverpool, ...

Tutti i luoghi da Visitare se sei in Sicilia : ecco “Le Vie dei Tesori” 2019 : In Sicilia parte “Le Vie dei Tesori”, la manifestazione culturale che quest’anno mette in mostra centinaia di gioielli della cultura e della storia Siciliana. Porte aperte in palazzi, torri, chiese, bellezze naturali, abbazie e carceri per tre week-end. La Sicilia così mette i mostra le sue infinite attrazioni. La kermesse, nata per mettere in mostra le bellezze di Palermo, si allarga ancora di più coinvolgendo inizialmente due ...

Il comandante provinciale dei carabinieri Gainelli in Visita al Libero Consorzio : Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Gabriele Gainelli in visita al Commissario Salvatore Piazza