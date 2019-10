Stampa | Daspo all’ultras della Juve che difendeva Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 19 ottobre 2019) È il primo caso di notifica all’estero, tramite polizia straniera, di una diffida sportiva emessa dalle autorità italiane, quello relativo alper Davide Nouaimia. Il leader degli ultrasntini True Boys, emigrato in Germania, aveva lanciato una sfida con un video su Facebook ai tifosi del primo anello «non minacciate più le persone. Se avete le palle, venite direttamente. Non dovete minacciare i miei soci o il direttivo. Venite direttamente da me, qui in Germania. Non fate come ad Amsterdam, quando vi abbiamo spogliato, che vi siete buttati in braccio alla Digos» Il tutto era nato a seguito dell’arresto del capo di Tradizione, Umberto Troia, nell’inchiesta Last Banner. Lariporta che il provvedimento è stato motivato dal fatto che Davide Nouaimia avrebbe adottato le «stesse metodologie prevaricatrici e minacciose» poste in essere dai gruppi ultrà bianconeri ...

