Italia Viva spara sul Pd | il partito “delle tasse e delle tessere” Replicano i Dem | se

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 19 ottobre 2019) Iltessere': dalla Leopolda parte il cannoneggiamento contro ildemocratico, la casa madre che Matteo Renzi ha ripudiato e che oggi e' dipinta come ildei vizi da Prima Repubblica. Ma dal Pd la risposta e' secca, dura e materializza lo spettro del voto. Se Renzi e il suodeve "distruggere per esistere, il viaggio del Titanic e' appena cominciato", dice Emanuele Fiano che, pure, era stato unapunte di diamantefila renziane. Ancor piu' duro Andrea Orlando: "Se gli alleati non vogliono piu' tentare questa scommessa lo dicano. Se qualche elemento di fiducia e' venuto meno, che si dica" perche' "non si puo' tenere in piedi un governo quando non ha la possibilita' di governare". Ad aprire il fuoco, politicamente parlando, e' l'ex premier dal palco di Firenze, infilando in mezzo al programma dei lavori ella seconda giornata di ...

matteosalvinimi : #Salvini: Viva il Futuro, viva piazza San Giovanni, viva l'Italia, viva la libertà e la democrazia. Per voi, per i… - CarloCalenda : Non si accorgono mai di nulla ma votano tutto. Viva l’Italia. - welikeduel : L'analisi dei tre simboli proposti da Italia Viva, a cura del maestro Gabriele Maestri #propagandalive @makkox -