Insigne è il simbolo glocal del Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 19 ottobre 2019)tutta la vita. Chi c’è meglio di Lorenzo da Frattamaggiore? Vede la porta, cambia campo con assist che sanno di Pinturicchio, rincorre l’avversario, ha carattere, qualche volta un brutto carattere, non teme di far gol al Bernabeu, ci mette la sfrontatezza dello scugnizzo in trasferta, titolarissimo nella nazionale di Mancini 4-3-3, capitano controverso delcol 4-4-2. Tra gli attaccanti italiani è il più talentuoso Capro espiatorio quando le cose non vanno bene, detto Lorenzo il Magnifico quando inventa gol e gioco nella trequarti avversaria. A prescindere dalla mattonella, su cui gli piace esibirsi e che rappresenta il suo vero limite, potrebbe ambire a un trofeo Totti se esistesse,tra Cina e Trastevere o, se si vuole, tra Cina e Frattamaggiore. Somiglianze solo apparenti. Perché l’uno, Lorenzo, gode di una simpatia cognitiva (contano gol e assist per ...

