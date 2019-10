Il Caso Cucchi su La7 2009 2019 Una ricostruzione televisiva

Fonte : tvzap.kataweb

(Di sabato 19 ottobre 2019) Domenica 20 ottobre alle 14.00 con La7 Ricorda andrà in onda un pomeriggio – evento dal titolo IlUna). Un lungo racconto di come una televisione ha seguito – per 10 anni – uno dei casi più drammatici e controversi della nostra storia recente. News, immagini, interviste, approfondimenti, documentari e dibattiti vissuti su La7 e dedicati a una vicenda giudiziaria dai clamorosi risvolti, tra indagini, silenzi e omissioni. Dalle prime notizie della morte di Stefanoalle testimonianze e agli appelli della sorella Ilaria e dei suoi genitori – tutte le tappe di una tragedia diventata simbolo di violenza e fragilità del nostro paese. Ma, soprattutto, emblema di coraggio di una famiglia tenacemente alla ricerca della verità, oscurata dagli abusi di alcuni medici, infermieri e rappresentanti delle forze ...

