Chi sono i “bibliotecari dormienti” che rubano brevetti alle università

Quanti Chili si possono perdere (davvero) in un mese? : Bevete più di due litri d’acqua al giornoAvete rinunciato al vostro cibo preferito per quasi un meseVi allenate ogni giornoConsumate meno di 1200 calorie al giornoVi pesate ogni giornoVi guardate male“Ho perso 5 chili in una settimana!”, “Indossa i tuoi jeans del liceo in tempo per la rimpatriata!” o ancora “Perdi 10 kg in 20 giorni!”. La maggior parte delle donne adulte sa che se una promessa di perdita di peso sembra troppo bella per essere ...

Paola Taverna da oggi è dottoressa in Scienze Politiche : Chi sono i laureati del governo Conte bis : La vice presidente del Senato Paola Taverna si è laureata oggi, all'età di 50 anni, in Scienze Politiche. Lo aveva già annunciato quest'estate in un botta e risposta sui social con l'esponente di Italia Viva ed ministra Maria Elena Boschi. Taverna ha diffuso la notizia sul suo profilo Facebook, con un post: "E adesso è festa!".Continua a leggere

Koulibaly sul razzismo : “Deve vergognarsi Chi fa i buu. Li invito qui per capire che sono come loro” : Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato ancora di razzismo in un’intervista a Sky Sport Room “Quella contro il razzismo è una lotta da fare sempre, negli stadi e nelle scuole calcio prima, ma nello sport in generale. È qualcosa di molto importante, sappiamo che è difficile prendere posizione su queste cose, ma vanno combattute, non dobbiamo avere vergogna di combattere il razzismo. Deve vergognarsi chi fa i ...

Il più antico bar di Roma - dove si sono fermati Charles Dickens e Lady Diana - risChia di Chiudere : Dal civico 86 di via Condotti la scritta “Caffè Greco” potrebbe scomparire. Il più antico bar di Roma potrebbe chiudere. Duecento anni di storia che a causa di un contenzioso potrebbero rimanere soltanto un ricordo, ben radicato nelle menti di chi vive e conosce la Capitale. Come riporta anche il Guardian, Caffè Greco ha aperto la sua attività nel 1760. Per 250 anni ha ospitato artisti di fama ...

Scontro in Vaticano - ecco Chi sono gli ecclesiastici sotto accusa : Giuseppe Aloisi Un ecclesiastico sospeso, due gestioni attenzionate dagli inquirenti: l'inchiesta in Vaticano può interessare pure qualche alto consacrato L'indagine in corso in Vaticano può finire anche con l'interessare, in maniera diretta o meno, alcuni alti consacrati. Papa Francesco non ha mai fatto distinguo quando si è trattato d'intevenire. La Santa Sede, stando a quanto raccolto in questi giorni, sta ancora chiarendo la ...

Pronti a prendere d’assalto il Play Store? Ci sono tante app e gioChi in offerta per il weekend : sono 30 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui solo 12 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per addolcire il weekend? L'articolo Pronti a prendere d’assalto il Play Store? Ci sono tante app e giochi in offerta per il weekend proviene da TuttoAndroid.

Proteggere la retina - salvare la vista : prevenzione - consapevolezza e terapie innovative sono la Chiave per la salute degli ocChi : Il nostro occhio, che spesso non viene considerato un organo fragile e a rischio di ammalarsi alla stregua di cuore e polmoni, è esposto a malattie croniche, degenerative ed invalidanti quali la degenerazione maculare senile, il glaucoma e le retinopatie. La sua salute va quindi sempre preservata. “La salute dell’occhio è sottovalutata così come lo sono le patologie oculari croniche, degenerative e che portano a cecità e il peso sociale ad ...

AChille Lauro : "Sono un incompreso come Luigi Tenco. Potrà sembrare strano - ma faccio il cantautore" : “Anche io sono un incompreso come Luigi Tenco”, parola di Achille Lauro. Le dichiarazioni del cantante di Rolls Royce arrivano dopo la polemica che ha circondato la sua partecipazione alla 43esima edizione del Premio Tenco, giudicata “non in linea” da qualche organizzatore.“Sono al corrente delle polemiche - ha commentato Achille Lauro - ma forse a qualche persona fa strano pensarmi al Tenco perché non si ...

TurChia e Stati Uniti si sono accordati per una tregua in Siria : Il vicepresidente degli Stati Uniti e il presidente turci (foto: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidency via Getty Images) A partire da oggi, 18 ottobre, e per i prossimi quattro giorni non cadranno altre bombe del nord della Siria, e non verranno ferite o uccise altre persone. La tregua è frutto di un accordo che Turchia e Stati Uniti hanno raggiunto ieri, dopo un incontro ad Ankara tra il vicepresidente statunitense Mike Pence, il segretario di ...

Taylor Mega : A 15 anni ero bellissima - poi mi sono imbruttita da fare sChifo : Recentemente protagonista del gossip per la sua storia con Giorgia Caldarulo, Taylor Mega si è concessa ad alcune domande dei fan chiedendo, però, che le venissero posti solo quesiti sull’estetica. La influencer, che ha ammesso di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo plastico per alcuni punti del corpo e, in particolar modo, il seno, non ha mai nascosto i suoi problemi con le droghe e i disturbi alimentari che la seguono da anni. Sempre ...

Caporalato al Nord - cambia il padrone ma gli sChiavi sono sempre gli stessi : Sfruttamento, condizioni da miseria, ricatti; dove i braccianti sopravvivono a stipendi da fame stipati come bestie da soma in un ex caserma del Comune. Viaggio tra i migranti di Saluzzo Quei migranti integrati che il decreto Salvini costringe a essere irregolari " I decreti sicurezza di Matteo Salvini sono una mostruosità che crea fame e sfruttamento " Abolire i decreti sicurezza: una battaglia civile e culturale "

Ci sono scontri tra forze turche e curdi siriani nelle zone coinvolte nella tregua annunciata ieri da Stati Uniti e TurChia : Nonostante la tregua annunciata ieri da Turchia e Stati Uniti, venerdì mattina ci sono Stati scontri tra forze turche e curdi siriani attorno alla città siriana di Ras al Ain, nella zona in cui si sarebbero dovute interrompere le operazioni

IChidant-R e Columns II sono pronti a sfidare la tua intelligenza : Problemi di concentrazione? Forse la medicina migliore è mettersi alla prova con due puzzle game super impegnativi come Ichidant-R e Columns II, entrambi disponibili da oggi all’interno della raccolta SEGA AGES per Nintendo Switch! Nessuno di questi due giochi è ma stato pubblicato in occidente, per cui per molti giocatori si tratta di una fantastica opportunità per provarli per la prima volta, sia in locale, sia ...

Le nuove star di Instagram? I makeup artist. Ecco Chi sono i più noti (e quanto guadagnano) : Da piccolo Daniele, nella sua camera in Puglia, guardava “i tutorial di Cliomakeup”. Dopo il liceo artistico salì a Milano, ”a frequentare un corso di makeup”: “Lavorai nei negozi prima come commesso, poi come truccatore”, racconta a Il Fatto Quotidiano. “Nel 2011 aprii il mio canale YouTube, dove offrivo consigli vari con tanto di dimostrazioni”. Roba tipo, “Come sistemare le sopracciglia” o “Come fare il makeup di Kristen Stewart”. Otto anni ...