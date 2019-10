Calabria | autostrada invasa dalle mucche | tragedia sfiorata

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 19 ottobre 2019) Paura indove la A2, la Salerno-Reggiosi è trovata suo malgrado ad ospitare un gruppo diincustodite. Gli animali hanno invaso la carreggiata in direzione sud nel tratto tra Mileto e Rosarno al confine tra le province di Vibo Valentia e Reggio. In tanti, tra automobilisti, motociclisti e conducenti di mezzi pesanti in transito, sono stati costretti a pericolosi slalom rischiando l’impatto con gli animali. Appena scattato l’allarme sul posto sono giunti gli agenti della Polstrada che sono riusciti a far tornare lenei campi che costeggiano l’. Indagini sono in corso per stabilire le responsabilita’ sulla mancata custodia delle. L'articoloMeteo Web.

