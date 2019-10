Brexit, Johnson: "E' tempo di decidere"

Borischiede al Parlamento di approvare l'accordo da lui raggiunto sullacon l'Ue e avverte che "ora è arrivato il" di. Aprendo il dibattito straordinario alla Camera dei Comuni, il premier ha ricordato come l'Aula non abbia saputo trovare" soluzioni per oltre tre anni dopo il referendum del 2016.ha difeso il suo 'deal' come"un nuovo accordo" che va ratificato per "riunire il Paese"."Avremo una vera, riprenderemo il controllo dei confini, delle leggi,del commercio,agricoltura,pesca".(Di sabato 19 ottobre 2019)