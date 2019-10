VIDEO Moto3 | GP Giappone 2019 | aggiornamenti dalla clinica mobile sull’infortunio di Salac

VIDEO Moto3 - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi. Dalla Porta 2° - allungo mondiale. Arbolino 10° e Canet out : E’ lo spagnolo Albert Arenas (KTM) a trionfare allo sprint nel GP della Thailandia 2019, quindicesimo round del Mondiale di Moto3. L’iberico ha preceduto al termine di una gara molto concitata il nostro Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing) a 0″231 e l’altro spagnolo Lopez (Estrella Galicia 0,0). Nella top-10 abbiamo anche Dennis Foggia (quinto) e Celestino Vietti (sesto), poleman a Buriram. Una corsa nella quale si è un ...

VIDEO Moto3 - GP Thailandia 2019 : gli highlights delle qualifiche e la pole di Celestino Vietti : Sarà Celestino Vietti a scattare dalla pole position del Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP. Il pilota che compirà i suoi 18 anni tra otto giorni esatti, ha centrato una splendida prima posizione nelle qualifiche odierne precedendo per 118 millesimi Marcos Ramirez e per 152 Albert Arenas. In questa sessione Aron Canet ha saputo conquistare la sesta posizione a 409 millesimi, mentre Lorenzo Dalla Porta non è andato oltre la nona a 627. La ...

VIDEO Celestino Vietti Moto3 - GP Thailandia 2019 : “Non mi aspettavo questa pole - ringrazio lo Sky Racing Team VR46” : Celestino Vietti ha concluso in gloria le sue qualifiche del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Buriram, l’alfiere dello Sky Racing Team VR46, ha ottenuto la sua prima pole position nel Motomondiale e nella minima cilindrata, sfruttando in maniera perfetta le fasi concitate del time-attack e facendo la differenza nell’ultimo settore della pista, potendo contare sul riferimento di chi ...

VIDEO Moto3 - GP Thailandia 2019 : le immagini del viaggio di Celestino Vietti con il Team VR46 : Il Motomondiale è entrato nella fase conclusiva in questo fine settimana con il Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa della stagione e primo capitolo della trasferta asiatica in programma fino alla gara di Sepang del 3 novembre. Per quanto riguarda la Moto3 uno degli italiani più attesi è sicuramente Celestino Vietti, protagonista di una stagione di alto livello che lo vede al momento ottavo in classifica generale. Di seguito le ...

VIDEO Moto3 - GP Thailandia 2019 : gli highlights delle prove libere. Rodrigo il migliore - bene Foggia : E’ dell’argentino Gabriel Rodrigo il miglior crono delle prove libere 2 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Il sudamericano del Team Gresini, in sella alla Honda, ha messo in mostra un gran passo, precedendo Dennis Foggia dello Sky Racing Team VR46 a 0″103 e il ceco Jakub Kornfeil (KTM) a 0″109. Prime quattro posizioni racchiuse in appena un decimo, tenendo conto del kazako Makar ...

VIDEO Moto3 - i momenti salienti del GP di Aragon 2019 : Canet leader solitario - affondano Arbolino e Dalla Porta : Dominio dello spagnolo Aron Canet nel GP di Aragon 2019 della Moto3. L’iberico della KTM, fin dai primi giri è parso il più veloce e si è liberato del gruppone al settimo giro cominciando la sua cavalcata solitaria. A 4,5 secondi dallo spagnolo troviamo poi il giapponese della Honda Team Asia Ai Ogura che ha beffato in volata il nostro Dennis Foggia (Team Sky), che conquista la grande soddisfazione del primo podio stagionale. Molto in ...

VIDEO Tatsuki Suzuki imita Guido Meda : divertente siparietto del pilota giapponese della Moto3 : Vincitore del GP di Misano nella classe Moto3, il giapponese Tatsuki Suzuki è quasi “italiano” da azione, per via del suo modo di fare e del suo essere nel Bel Paese da qualche tempo. pilota del Team SIC58 di Paolo Simoncelli, il nipponico è dotato in pista ma anche fuori, come dimostrato dal divertente siparietto ai microfoni di Sky Sport, dove Suzuki ha cercato di dare appuntamento agli appassionati in vista delle gare di oggi ad ...

VIDEO Andrea Migno - Moto3 - GP Aragon 2019 : “Soddisfatto del mio crono” : Andrea Migno è stato senza se e senza ma i protagonisti delle FP2 del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato iberico il centauro italiano si è messo in evidenza ottenendo il miglior tempo e facendo la differenza nei settori più guidati. Una prova d’autorità quella del romagnolo che, ai microfoni di Sky Sport, ha espresso tutta la sua soddisfazione. VIDEO Andrea Migno, Moto3, GP Aragon ...

VIDEO Moto3 - GP San Marino 2019 : ombrellina speciale per Andrea Migno - è la nonna! : Una spinta in più. Andrea Migno questa mattina, alla partenza del GP di San Marino per la classe Moto3 in quel di Imola aveva sulla griglia uno stimolo ulteriore per andare forte. A fargli da ombrellina c’era infatti la sua nonna Walterina che gli ha augurato l’in bocca al lupo prima dello start. Andiamo a vedere il simpatico VIDEO prima della gara. VIDEO LA NONNA DI Andrea Migno A FARGLI DA ombrellina Foto: Valerio Origo

VIDEO Moto3 - GP San Marino 2019 : gli highlights delle prove libere. Arenas il più veloce - bene gli italiani : La prima giornata di prove libere della Moto3 è andata in archivio a Misano con lo spagnolo Albert Arenas sorprendentemente davanti a tutti in entrambe le sessioni disputate con la KTM del Team Angel Nieto. Ottimi riscontri soprattutto in mattinata per gli italiani con Niccolò Antonelli secondo, Tony Arbolino quinto ed altri tre piloti azzurri nella top10 nella classifica combinata. Di seguito il VIDEO degli highlights e dei momenti salienti del ...

VIDEO Moto3 - GP San Marino 2019 : il test di cultura generale di Arbolino e Antonelli : Prima di mettersi in moto per le prime due sessioni di prove libere dl Gran Premio di San Marino 2019 della Moto3, Tony Arbolino e Niccolò Antonelli si sono cimentati in un test di cultura generale con i giornalisti di Sky Sport. I risultati non sono stati certo entusiasmanti… VIDEO: IL QUIZ A Arbolino E Antonelli Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

VIDEO Moto3 - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi. Dalla Porta 3° - allungo Mondiale. Arbolino 2° dietro a Ramirez : Marcos Ramirez ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale Moto3 che si è corsa a Silverstone. Lo spagnolo si è imposta al termine di una gara serratissima sconfiggendo Tony Arbolino mentre Lorenzo Dalla Porta ha conquistato un buon terzo posto che gli ha permesso di allungare in testa alla classifica generale con 14 punti di vantaggio su Aron Canet che è caduto e si è dovuto accontentare della tredicesima posizione. Di seguito il ...

VIDEO Moto3 - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi qualifiche. Arbolino e Dalla Porta fanno sognare l’Italia - in difficoltà Canet : Trionfo italiano nelle qualifiche di Moto3 del GP di Gran Bretagna 2019, il lombardo della VNE Snipers Tony Arbolino è riuscito a centrare la terza pole position stagionale in 2:11.631 che vale anche come nuovo record della pista, mettendosi alle spalle il leader del mondiale Lorenzo Dalla Porta di 79 millesimi. Prosegue la festa anche Niccolò Antonelli (Sic58) quinto nonostante una scivolata sul finale ma i tre azzurri potranno provare a ...