Tennis | ATP 250 Mosca 2019 | un fantastico Andreas Seppi vola in semifinale! Karen

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Splendida vittoria dinei quarti di finale del torneo ATP 250 di. Il bolzanino, che vinse la Kremlin Cup nel 2012, torna in semifinale per la quarta volta (seconda consecutiva) nella capitale russa battendo in rimonta il numero 2 del tabellone, il russoKhachanov, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3. Una prova di altissimo valore, quella di, che dimostra come a 35 anni sia ancora perfettamente in grado di far capire agli avversari di non essere un elemento del passato. Il suo prossimo avversario sarà il francese Adrian Mannarino, che fu proprio colui che lo eliminò nel penultimo atto del 2018. Il primo set fa capire già quel che succederà nel corso del match: una battaglia di livello assoluto. Nel terzo gioco Khachanov mette in cassaforte il break, confermandolo nel difficile, successivo turno di servizio. Per un po’ la partita scorre via ...

SuperTennisTv : ?? Jannik spaziale! ?? Sinner centra per la prima volta i quarti di un torneo #ATP superando Monfils per 6-3 6-2! ??… - SuperTennisTv : Ingresso nella top 100 ? Prima semifinale #ATP in carriera ? ??Jannik #Sinner esplosivo ad Anversa: 6-4 3-6 6-3 a… - SkySport : ? #UltimOra #Tennis ?? #Atp #Anversa, Jannik #Sinner è in semifinale ? Battuto Frances #Tiafoe 6-4, 3-6, 6-3 ???? Il 1… -