Super Champions | le Leghe | “no” a un accesso esclusivo

SuperChampions - la ricetta del presidente del Torino Cairo : “Si deve andare verso una direzione di maggiore competitività. Se dobbiamo stimolarla è assurdo pensare a una SuperChampions dove chi partecipa non sono squadre che meritano di andare per quello che è stato il valore del campionato, ma addirittura squadre invitate. Così si farebbe più un calcio per pochi, si andrebbe a discapito del merito”. Sono le dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino, intervistato da Massimo ...

Pagelle Barcellona-Inter 2-1 - Champions League : non basta un Super Lautaro Martinez. Bene Sensi : L’Inter gioca una grande partita al Camp Nou ma è costretta ad arrendersi proprio nel finale per 1-2 contro un Barcellona irriconoscibile nel primo tempo che ha avuto la forza di ribaltare l’incontro nella ripresa grazie ai gol di Suarez e alle creazioni di Leo Messi. Per i nerazzurri non basta un super Lautaro Martinez, autore del gol del vantaggio, mentre Brozovic cala col passare dei minuti dopo un ottimo primo tempo. Di seguito ...

Pagelle Barcellona-Inter 2-1 - Champions League : non basta un Super Lautaro Martinez : Pagelle Barcellona-Inter INTER Handanovic 6,5: Si fa trovare pronto dopo un minuto sul tiro da fuori angolato di Griezmann, serve una prestazione superba per resistere al temibile attacco catalano. Dà sicurezza all’intero reparto difensivo sulle palle alte uscendo con grande autorità, incolpevole su entrambi i gol di Suarez. Godin 5,5: Molto attento fin dai primi minuti, sulle rare palle alte svetta riuscendo a collaborare in ...

Champions : Juve non si distrae - Super Higuain e Bayer ko : Tris Juve grazie ad un gol di Gonzalo Higuain, uno di Federico Bernardeschi ed uno di Cristiano Ronaldo che stende 3-0 il Bayer Leverkusen nella seconda gara del girone di Champions dopo il pari in casa dell'Atletico Madrid. La squadra di Sarri trova così il primo successo della sua stagione europea, grazie al trio d'attacco, ad Higuain che il tecnico posizione al centro dell'attacco, al fianco di Ronaldo e Bernardeschi. Confermato Cuadrado ...

Champions League – Napoli Super e Ancelotti scherza con Klopp : “se perdi qui alla fine vinci la Coppa…” : Carlo Ancelotti si gode il successo del suo Napoli sui campioni d’Europa del Liverpool: nel post gara l’allenatore partenopeo scherza Klopp e gli ricorda una dolce analogia con il passato Prima notte europea dal risultato a dir poco stellare quella che ha visto il Napoli trionfare per 2-0 contro i campioni d’Europa del Liverpool. I partenopei hanno tenuto testa ai Reds, superandoli con due gol di scarto grazie alle reti ...

Champions League - Super Napoli : Mertens-Llorente stendono Liverpool : Un grande Napoli supera 2-0 il Liverpool campione d'Europa, nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. I gol di Dries Mertens (su rigore) e di Fernando Llorente (primo centro in azzurro) nella ripresa consentono alla squadra di Carlo Ancelotti di iniziare alla grande la sua avvent

Champions riparte con 4 Super sfide - Liverpool favorito : Fuori i secondi, torna la Champions milionaria, e promette emozioni e super spettacolo. Liverpool campione e favorito, inseguito da tante damigelle d'onore (Barca, Real, City, Tottenham, Bayern, Juve e Psg), tutte alle prese con problemi diversi ma non effimeri. Da domani debutta la fase a gironi con quattro super sfide: Napoli-Liverpool e Dortmund-Barcellona, il giorno dopo Psg-Real e Atletico-Madrid. Piu' malleabile l'esordio dell'Inter di ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-2 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : iberiche Superiori - ma le bianconere non sfigurano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:22 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa sfida e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:21 Nonostante il risultato la Juventus ha giocato un’ottima partita. Le ragazze di coach Guarino hanno dimostrato tanto carattere, non mollando mai, anche quando la partita sembrava ormai finita. Adesso servirà una vera è propria impresa nella gara di ritorno, ...

Gazzetta : la proposta delle Leghe Europee contro la Super Champions : Non più di sette club per nazione. Niente retrocessioni. Posto confermato l’anno dopo soltanto per i campioni. Non più di diciassette partite per stagione, playoff compresi. E solidarietà al venti per cento. Questo il manifesto delle Leghe Europee per il futuro delle competizioni Europee contro il progetto della Super Champions proposto dall’Eca, come riporta la Gazzetta dello Sport Un progetto che già alla base è in contrapposizione con ...

Enrico Fedele tuona : “Lasciatemi sfogare - sono arrabbiatissimo e non per l’autogol. Questa Juve non Supererebbe i quarti di Champions” : Il giornalista e procuratore Enrico Fedele, tramite Il Roma, si dice arrabbiatissimo per il 60 minuti concessi alla Juventus dal Napoli. Fedele indica Ancelotti come uno dei responsabili della leggerezza del centrocampo. “Lasciatemi sfogare per favore. Sì, sono arrabbiatissimo, ma non per l’autogol di Koulibaly, ma per i limiti che ha mostrato il Napoli per oltre sessanta minuti di gioco, quando è stato letteralmente mortificato ...