Spazio | l’Italia alla volta del sole | in prima linea con la missione Solar Orbiter

Sconcerti : sarà un’Europa senza grandi sorprese - dove c’è Spazio anche per l’Italia : Qual è il calcio che troveremo in Europa? Si chiede Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. E per rispondere alla domanda parte da un assioma: “le Nazionali sono ormai meno forti delle grandi squadre di club. La liberazione delle frontiere le ha riempite di toppe. I club hanno blocchi di giocatori che le Nazionali non possono riprendere”. Non hanno quasi mai schemi profondi, anche perché non c’è tempo per trovarli. Inoltre non si ...