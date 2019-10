Sotto stress le cellule degli uomini si ' suicidano' | quelle delle donne si adattano

Salute : Sotto stress le cellule maschili si suicidano - quelle femminili resistono : Il risultato di uno studio ha identificato alcuni componenti molecolari alla base della diversa risposta delle cellule...

Sotto stress le cellule degli uomini si suicidano - quelle delle donne resistono e sopravvivono : Un’altra evidenza scientifica conferma che essere uomini o donne condiziona l’insorgenza e il decorso delle malattie, come pure la risposta alle cure. E’ quanto ha osservato un gruppo di ricercatori del Centro di Riferimento per la Medicina di Genere dell’ISS che, in uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Cell Death and Disease, in collaborazione con ricercatori dell’Università di Bologna e del CNR di Roma, è riuscito ad identificare ...

Salute : pigrizia - dieta errata e stress nemici del cuore Sottovalutati : I veri nemici del cuore? Per gli italiani al primo posto ci sono fumo (60%), colesterolo, ipertensione e diabete (56%), mentre il 70% pensa in modo errato che movimento, alimentazione corretta e controllo dello stress non rientrino nel programma di prevenzione ‘salva cuore’. E’ quanto emerge da un’indagine condotta a livello nazionale da Astra Ricerche per Fipc (Fondazione italiana per il cuore), che conferma quanto sia ...

