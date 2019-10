Siria | c’è un accordo Usa-Turchia per 120 ore di tregua

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Il popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai ...

amnestyitalia : Secondo il Comitato internazionale della Croce rossa, nell'ultima settimana, nel nordest della Siria, tra le 170.00… - zerocalcare : Domani a scienzepolitichee sociali di Catania (via dusmet) ci sta il festival del fumetto di parte, e io sto là a… - TeresaBellanova : La decisione di #Erdogan di invadere il nord della #Siria e attaccare i #curdi è un atto vergognoso. Finché c'era d… -