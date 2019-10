Siria accusa Turchia | «Violato l' accordo | gli attacchi continuano»

Guerra in Siria : la Turchia accusata di aver usato armi chimiche negli attacchi ai curdi : Continuano ad arrivare notizie drammatiche dalla Siria. I curdi (attraverso le dichiarazioni dell'amministrazione autonoma curda) infatti, hanno accusato la Turchia di utilizzare armi chimiche (napalm e fosforo bianco) nei bombardamenti contro la popolazione curda. La Turchia, a sua volta, respinge le accuse: "Mai usate armi proibite dalle convenzioni internazionali", e a sua volta attacca: "armi chimiche usate dai curdi per poter accusare noi". ...

Siria - i curdi chiedono corridoi umanitari per i civili e accusano la Turchia : “Ha usato fosforo e napalm”. Ankara smentisce : “Mai fatto” : “Sospettiamo che armi non convenzionali vengano usate contro i combattenti” curdi dalla Turchia, durante l’assedio a Ras al Ayn. È la denuncia via Twitter Mustafa Bali, capo della comunicazione delle Syrian Democratic Forces (Sdf) a guida curda. Concetto ribadito in un successivo comunicato delle Sdf: “L’aggressore turco sta usando tutte le armi disponibili contro Ras al Ayn – si legge – Di fronte ...

Antonio Socci accusa la sinistra : "I profughi Siriani non sono più risorse? Siete degli ipocriti" : Tutti parlano delle minacce del presidente turco Erdogan all' Unione europea perché se ne stia zitta sull' aggressione militare al Kurdistan siriano (o meglio: alla Siria). Il leader di Ankara ha dichiarato che in caso contrario «apriremo le porte a 3,6 milioni di rifugiati siriani e li manderemo da

"Sul banco degli accusati di una Norimberga Siriana dovrebbero sedere in tanti". Intervista a Mairead Corrigan Maguire : “Indignazione. Rabbia. Dolore. E condivisione di una sofferenza indicibile. Da oltre 8 anni la Siria, il suo martoriato, meraviglioso popolo sono vittime di una guerra per procura. Oggi a subirne le conseguenze sono i curdi siriani che stanno lottando per la loro libertà, per il loro diritto ad esistere. Un diritto che viene a loro negato con la forza. In questi giorni, si è parlato e scritto di tradimento da parte ...

Siria - ecco il boia di Raqqa. Il miliziano accusato di aver sgozzato 100 persone rivela : “In molti pronti a combattere ancora per l’Isis” : È accusato di aver sgozzato, con le proprie mani, almeno cento persone. Tanto da aver conquistato, negli anni trascorsi nello Stato islamico, il soprannome di “boia di Raqqa“. In più, per le autorità belghe, è sospettato di essere coinvolto negli attentati di Bruxelles del 22 marzo del 2016, in cui morirono 35 persone. Dal suo conto corrente, infatti, partirono 3500 euro in favore di Mohammed Ali Abrini, l’uomo col cappello, ...