Rugby | Mondiali 2019 | Inghilterra-Australia Programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Dopo il termine della fase a gironi, aidisi comincia davvero a fare sul serio. Da domani infatti iniziano i quarti di finale, che inaugurano le sfide ad eliminazione diretta, sino alla finalissima di Yokohama del 2 novembre. Ad aprire ilci penseranno, che si fronteggeranno a Oita in ottanta minuti da dentro fuori: la Nazionale della Rosa di Eddie Jones contro i Wallabies di Michael Cheika. Andiamo quindi a scoprire il, glie come poter seguire il match in tv o in streamingSabato 19 ottobre– Quarti di finale: kick off alle ore 09.15 (italiane) – Oita Stadium Il match sarà visibile in diretta tv su RaiSport HD (canale 57) e in streaming sul sito raisport.rai.it . Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

WTesco : @triomedusa domattina ci sarà anche il quarto di finale dei mondiali di rugby, Inghilterra-Australia quindi molti I… - OA_Sport : Rugby, Mondiali 2019: la Nuova Zelanda resta la squadra da battere. Ma Galles e Sudafrica possono insidiare gli All… - OA_Sport : Rugby, Mondiali 2019: giocatori dell’Uruguay sotto accusa per aggressione in un locale, lanciato in aria un camerie… -