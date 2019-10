Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Dopo mesi di lotta per la difesa dei propri diritti, finalmente i 471dellasaranno contrattualizzati adell'ente(Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro). Nella mattinata di ieri, 17 ottobre 2019, è stata raggiunta l'intesa tra il presidente dellaVincenzo De Luca e il presidente dell'Domenico Parisi. Nell'incontro svoltosi a Roma, il presidente dellaha sollecitato la stabilizzazione dei lavoratori precari presenti inda oltre un decennio e la prossima contrattualizzazione dei. Inoltre, durante l'incontro è stato ribadito che in tempi brevi, nellasarà bandito il nuovo concorso per l'assunzione di 650 figure professionali nei Centri per l'impiego. DettagliNei prossimi giorni è prevista la firma dei contratti a tempo determinato da parte dei...

CatalfoNunzia : Esprimo il mio apprezzamento per il raggiungimento di un’intesa fra Anpal Servizi e Regione Campania riguardo l’ass… - caterinaperna1 : Navigator regione Campania: a breve via alle assunzioni da Anpal Servizi - vasco97273 : RT @CatalfoNunzia: Esprimo il mio apprezzamento per il raggiungimento di un’intesa fra Anpal Servizi e Regione Campania riguardo l’assunzio… -