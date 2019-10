Montervino | ”De Laurentiis ha già tracciato la rotta per Callejon e Mertens”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 18 ottobre 2019): momento importante per il Napoli, Ancelotti deve tirar fuori le certezze Francesco, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a “NapoliMagazineLive” trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli. Queste le sua parole: “Quando nel Napoli sta per aprirsi una trattativa, quasi sempre, il presidente fa qualche dichiarazione ad effetto. Ovviamente, ognuno fa la sua parte, quindi prima di trarre le conclusioni bisogna attendere, anche se Deè molto bravo a portarsi avanti con il lavoro e credo che abbia giàlapere Mertens. Questo è un momento importante per il Napoli, Ancelotti deve tirar fuori le certezze perché la squadra ne ha bisogno. Deha sempre avuto rapporti lunghi con i suoi allenatori, è chiaro che possa chiedere spiegazioni quando ci sono dei problemi. Questo non ...

SiamoPartenopei : Montervino: 'De Laurentiis ha già tracciato la strada per il rinnovo di Mertens e Callejon' - sscalcionapoli1 : Francesco Montervino: “De Laurentiis ha già tracciato la rotta per il rinnovo di Callejon e Mertens, momento import… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NM LIVE - Francesco Montervino: 'De Laurentiis ha già tracciato la rotta per il rinnovo di Callejon e Mertens, momento… -