Di Maio vuole riportare la Manovra in Cdm. Ma Conte gli ricorda : “L’abbiamo già approvata” : È il tema dell'evasione a creare malumori fra i Cinque Stelle. "Bisogna fare il punto su temi prioritari e irrinunciabili, come il carcere ai grandi evasori", afferma Luigi Di Maio che convoca una riunione questa mattina e chiede che la manovra venga rivista in Cdm lunedì prossimo. Ma Giuseppe Conte è fermo e gli ricorda che la legge di Bilancio e il decreto fiscale sono già stati approvati: nel Cdm di lunedì ci sarà spazio solo per un decreto ...

Manovra - Conte : «Dalla lotta all'evasione risorse per abbassare al 20% le aliquote Irpef del 27 e 23» : dal nostro inviato BRUXELLES «Tutte le misure per spingere il Paese verso l'uso della moneta digitale ci consentiranno di recuperare risorse per tagliare l'Irpef»....

Di Maio sfida Conte : Manovra torni in cdm : barricate M5S sui contanti - ira del premier : Luigi Di Maio sfida Giuseppe Conte. Il ministro degli Esteri guida il Movimento 5 stelle su una linea barricadera sulla Manovra. E chiede che il testo torni «lunedì» in Consiglio...

Giuseppe Conte sulla Manovra : "Nessun aumento di tasse - pressione fiscale assolutamente contenuta" : Con che faccia, Giuseppe Conte? Al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles, il premier difende la manovra. Tutti, o quasi, concordi solo su un punto: la legge di bilancio ha portato in dote agli italiani circa 12 miliardi di nuove tasse. Ma per Conte sono solo menzogne. E così, interpellato dai

Di Maio riapre la Manovra - Conte la richiude : Lunedì si riunirà nuovamente il Consiglio dei ministri. Secondo Luigi Di Maio per approvare la legge di bilancio, secondo Giuseppe Conte no, perché la manovra è già approvata. Ma riavvolgiamo il nastro. Mercoledì sera: un fonte di governo spiegava a Huffpost quanto deciso a palazzo Chigi la notte prima: “Abbiamo fatto le sei del mattino proprio per approvare la legge di bilancio e il decreto ...

Conte : con la Manovra non abbiamo aumentato le tasse : Governo, Conte: "Non abbiamo aggravato l'imposizione fiscale, anzi con il cuneo e altre manovre abbiamo cercato di alleggerirla"

Conte : "Io mi aspetto lealtàManovra che ci spinge nel futuro" : “È una manovra coraggiosa, nel segno della crescita pur avendo risorse limitate”. Il premier Giuseppe Conte difende i termini della legge economico-finanziaria varata nella notte, non senza contrasti. E respinge l’idea che si tratti di un provvedimento pallido. Anzi, “spinge l’Italia verso il futuro”. Segui su affaritaliani.it

Primo passo su carceri evasori - più tasse su giochi. Conte - mano su fuoco per coperture. Ecco la Manovra da 30 miliardi : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mette "la mano sul fuoco" per le coperture della manovra. Le aliquota Iva non aumenteranno, il taglio del cuneo fiscale di 3 miliardi nel 2020 e 6 miliardi nel 2021 andra' tutto ai lavoratori, alle famiglie andranno 600 milioni, la quota 100 per le pensioni rimane invariata, nel 2020 il limite per l'uso dei contanti passera' da 3 a 2mila euro, confermata la lotta all'evasione fiscale. "Non vogliamo ...

"Metto la mano sul fuoco per le coperture della Manovra" - dice Conte : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mette "la mano sul fuoco" per le coperture della manovra. Le aliquota Iva non aumenteranno, il taglio del cuneo fiscale di 3 miliardi nel 2020 e 6 miliardi nel 2021 andrà tutto ai lavoratori, alle famiglie andranno 600 milioni, la quota 100 per le pensioni rimane invariata, nel 2020 il limite per l'uso dei contanti passerà da 3 a 2mila euro, confermata la lotta all'evasione fiscale. "Non ...

Manovra - Conte : “Con superbonus Befana almeno 200-250 euro in più - essere onesti conviene” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla della Manovra e si sofferma in particolare su alcune misure, come il "superbonus della Befana" che consentirà a chi effettua pagamenti con carte di credito e bancomat di ricevere, a gennaio, una cifra "da 200-250 euro a crescere a seconda delle spese accumulate".Continua a leggere

Manovra : Conte - ‘in Ue ora più consapevolezza necessità politiche espansive’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – C’è maggiore flessibilità dell’Ue verso il nuovo governo giallorosso rispetto che al precedente? “Abbiamo una nuova legislatura europea e devo dire che presso le nuove istituzioni c’è la consapevolezza, viste anche le tensioni commerciali sui dazi e la difficoltà dell’attuale ciclo economico, che sia necessario incrementare politiche economiche espansive rispetto a quelle di ...

Conte : "Coperture Manovra?Mano su fuoco" : 22.41 "Sulle coperture della manovra ci metto la mano sul fuoco". Lo dice il premier Giuseppe Conte a Speciale Tg1. "Quota 100è un progetto su base triennale. E' una misura che c'era e che rimane", assicura. "Sulla soglia per il denaro contante io ero per 1000 euro poi si è deciso di portarla a 2000 ma l'importante è dare un segnale".Rilancia la battaglia all'evasione fiscale. "La pressione fiscale sarà al 42% o forse meno". E infine:"Non sto ...

Manovra : Conte - critiche opposizione? ‘Devono ancora studiarla’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Le opposizioni criticano la Manovra? Io la conosco, loro la devono ancora studiare…”. Così il premier Giuseppe Conte ribatte a Speciale Tg1 alle critiche che arrivano dall’opposizione alla Manovra. L'articolo Manovra: Conte, critiche opposizione? ‘Devono ancora studiarla’ sembra essere il primo su CalcioWeb.