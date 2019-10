Libano in subbuglio | Hariri chiede 72 ore per soluzione crisi economico-sociale

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 19 ottobre 2019) Il primo ministro libanese Saadha annunciato di aver concesso 72 ore a tutti i partiti politici all'interno e fuori dal governo per trovare unaalla, sfociata in proteste a partire da giovedì sera, e in breve degenerata in guerriglia urbana, con gran parte delle principali arterie del paese bloccate, roghi appiccati in tutto il centro di Beirut (ormai inagibile) e atti di vandalismo diffusi. Il ministro dell'Interno Raya Al Hassan ha invitato i manifestanti ad astenersi dal distruggere proprieta' e non attaccare le ambulanze della Difesa civile e i pompieri. Anche oggi scuole, universita', uffici pubblici, buona parte degli esercizi privati e banche rimarranno chiusi. I bond libanesi espressi in dollari hanno perso quasi 2 centesimi durante la prima giornata di sommosse. In questo momento il centro di Beirut e' una zona di guerra: si sono ...

