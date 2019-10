Grassani | «Ancelotti e il Napoli? Si può fare al massimo un contratto di 5 anni»

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019) L’avvocato del, Mattia, è intervenuto in diretta a radio Kiss Kiss, per parlare deldi Carloritornando sulle parole di ieri del presidente che ha dichiarato “Non ho affatto litigato con, per me può restare qui per altri dieci” “Ho seguito le dichiarazioni del presidente che come al solito si dimostra in anticipo sui tempi. La situazione è più complessa: in base alla legge 91 dell’81. Un club puòdue cose: o una tempo determinato fino ad undi 5oppure una tempo indeterminato. Opzione, quest’ultima, mai scelta da nessuno. Diecicome scadenza temporanea non sono una soluzione percorribile. Una tempo indeterminato sarebbe una soluzione talmente complicata, tra clausole e il resto, che rischierei di arrivare alla pensione prima di ...

