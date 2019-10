Giunta Municipio I sabato in piazza per protestare contro Raggi

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Roma – “19 ottobre a partire dalle 11.00, insieme allae ai Consiglieri di maggioranza del, saremo al gazebo di Via Sabotino per dire ancora una volta “ora basta!” insieme ai cittadini del nostro territorio, stremati come tutti i romani dall’inerzia della Sindaca e della sua”. Così Sabrina Alfonsi, la Presidente delRoma I Centro in una nota stampa. “La mobilitazione avviene accanto all’area giochi di Via Sabotino, per mesi e mesi abbandonata al suo destino dal Campidoglio, che ha ripreso vita grazie all’impegno della Regione Lazio e dell’ATER e alla gestione condivisa trae Associazione degli Amici di Via Plava. Per noi è un luogo simbolico. a dimostrazione che, attraverso il dialogo fra istituzioni e cittadini, Roma si può governare.dimettiti!” L'articoloin ...

